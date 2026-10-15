Počet krádeží nafty se na Vysočině meziročně zdvojnásobil

Policie na Vysočině už letos řešila přes 40 případů krádeží nafty, dvojnásob co minulý rok, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Nárůst počtu krádeží policie přičítá zvyšující se ceně pohonných hmot.
Zatím posledním takovým případem se zabývají policisté dálničního oddělení Velký Beranov. Ze zaparkovaného nákladního auta, v jehož kabině spal řidič, někdo v noci na úterý dostal 640 litrů nafty a způsobil tak škod asi 25.500 korun. Krádež se odehrála na parkovišti na 137. kilometru dálnice D1 na Prahu.
Letos do konce září zaznamenali policisté 41 případů krádeží nafty, za devět měsíců loni jich podle Čírtkové bylo 23. "Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují zejména na zemědělské, stavební nebo lesní stroje a vozila s velkými nádržemi. Typicky na stavební stroje, které stojí na stavbách, ve firmách, nebo lesní stroje u lesů. Do nádrží se dostávají ve většině případů poté, co různým způsobem poškodí víčka nádrže. Pachatelé při páchání této trestné činnosti preferují tmavá a odlehlá místa, kde jsou mimo pozornost případných svědků," dodala Čírtková.
Pohonné hmoty začaly v Česku rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Od té doby vláda opakovaně omezovala jejich maximální cenu. První regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července. Druhá začala platit 1. října. Nejvyšší povolená prodejní cena benzinu ve čtvrtek klesne o deset haléřů na 47,11 koruny za litr. U nafty se cenový strop mírně zvýší, a to o dva haléře na 48,63 koruny za litr.
Poslední únorový den byl podle informací společnosti CCS benzin v Česku v průměru za 33,61 koruny za litr a nafta za 33,10 Kč/l.