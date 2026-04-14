Počet krádeží nafty z aut a strojů se v březnu na Vysočině zdvojnásobil

Na Vysočině stoupl počet krádeží pohonných hmot z aut a pracovních strojů. Od března policie eviduje 16 případů, což je meziročně jednou tolik. Informovala o tom dnes mluvčí policie Michaela Lébrová. Krádeže podle ní mohou souviset s aktuálním zdražováním paliv. Zloději podle ní vyhledávají stroje a nákladní auta s velkými nádržemi, která jsou odstavená ve volně přístupných areálech firem, zemědělských družstev, na staveništích nebo blízko lesů.
"Celkem se pachatelé vloupali do 25 strojů. Z nádrží odčerpali přes 6000 litrů nafty," uvedla Lébrová. Škoda na palivu přesáhla 260.000 korun. Škoda způsobná poškozením nádrží a dalších částí vozidel je odhadnutá asi na 150.000 korun.
Jedna z krádeží se stala z pátku na sobotu v Horní Libochové na Žďársku. Z nákladní tatry tam někdo ukradl 150 litrů nafty, autobaterie a také drobné nářadí. Dalších 150 litrů nafty odčerpal z nádrže kombajnu, který stál vedle.
"Při krádežích muže hrát roli aktuální zvyšování cen pohonných hmot. Policie apeluje na řidiče i provozovatele vozidel, aby věnovali zvýšenou pozornost jejich zabezpečení," dodala Lébrová. Mezi doporučení policie patří neparkovat na odlehlých a tmavých místech bez dozoru. Využívat uzavřené areály, dobře osvětlená místa nebo parkoviště monitorovaná kamerovým systémem, stejně jako uzamykatelné uzávěry nádrží a další zabezpečení.
Pohonné hmoty začaly v Česku rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Vláda už týden stanovuje maximální prodejní ceny, pro dnešek je to u nafty 45,90 koruny, limit pro litr benzinu je 41,95 koruny. Poslední únorový den byl podle informací společnosti CCS benzin v Česku v průměru za 33,61 koruny za litr a nafta za 33,10 Kč/l.