Počet obyvatel Vysočiny v prvním čtvrtletí klesl o 1074,hlavně nízkou porodností

Počet obyvatel na Vysočině se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 1074, především kvůli tomu, že víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Na konci března bydlelo v Kraji Vysočina 514.879 lidí. Za uplynulé tři měsíce se počet obyvatel snížil ve všech krajích Česka.
Odliv obyvatel na Vysočině způsobilo z části stěhování, kvůli němuž kraj přišel o 450 lidí. Od ledna do konce března se přistěhovalo 2540 lidí a 2990 lidí z tohoto kraje ve stejné době odešlo. Jediný okres, do kterého se víc lidí přistěhovalo, než ho opustilo, byl Havlíčkův Brod. Nejcitelněji zasáhla migrace Jihlavsko, kde kvůli ní ubylo 311 obyvatel. Zbylé tři okresy Vysočiny přišly kvůli stěhování o několik desítek obyvatel.
O obyvatele ale přišla Vysočina hlavně kvůli nižší porodnosti. Dětí se v kraji v prvním čtvrtletí narodilo 845, nejvíc v okresu Žďár nad Sázavou. Za stejnou dobu na Vysočině zemřelo 1469 obyvatel kraje, tedy o 624 víc.
Pokles počtu obyvatel kraje v letošním prvním čtvrtletí byl menší než loni. Za první tři měsíce roku 2025 se počet obyvatel Vysočiny snížil o 2044.
V České republice kles počet lidí za letošní první čtvrtletí zhruba o 19.800 na necelých 10,9 milionu. Přibližně ze dvou třetin šlo podle statistik o důsledek převahy zemřelých nad narozenými, zbylá třetina je důsledkem stěhování, vystěhovalo se o 7254 lidí víc, než se jich přistěhovalo.
Vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2026:
Počet obyvatel k 1. lednu Počet obyvatel k 31. březnu Rozdíl Narození Zemřelí Přírůstekstěhováním
Havlíčkův Brod 95.359 95.259 -100 171 299 28
Jihlava 117.418 116.986 - 432 183 304 -311
Pelhřimov 74.205 74.053 - 152 121 232 -41
Třebíč 110.200 109.991 - 209 177 302 - 84
Žďár nad Sázavou 118.771 118.590 - 181 193 332 - 42
Vysočina 515.953 514.879 -1074 845 1469 -450
Zdroj: ČSÚ