Početnost syslí kolonie u Mohelna na Třebíčsku se loni snížila na polovinu

Početnost syslů v Mohelenské hadcové stepi na Třebíčsku se po předchozím postupném nárůstu vloni snížila. Ze stovky syslů obecných zůstala odhadem polovina, uvedl kraj na webu. Podle ochránců přírody je to jediná známá kolonie tohoto kriticky ohroženého druhu na Vysočině.
Syslové teď začínají být po zimním spánku znovu aktivní. Při hledání potravy se často pohybují na účelové cestě mezi Mohelnem a hrází stejnojmenné vodní nádrže. Kvůli zpomalení provozu tam jsou retardéry. Na migrující sysly v sezoně řidiče od roku 2018 upozorňuje dopravní značka. Přes zimu je tato značka uložená v depozitáři, uvedla krajská radní Andrea Peňáz (nestranice zvolená na kandidátce SPD, Trikolora a PRO), která má na starost i životní prostředí.
V roce 2000 byly v území u Mohelna podle kraje zaznamenané dvě desítky syslů, postupně se počet díky různým opatřením na jejich ochranu zvýšil přibližně na 100.
Příčin loňského poklesu může být víc. "Určitě se tomu budeme intenzivně věnovat," řekl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) na dotaz ČTK. Dopad na sysly může mít například průběh počasí a skladba plodin v okolí. Sysly tam také loví kočky. "Obecně je problém v tom, že ta populace je izolovaná, široko daleko sysli nejsou," uvedl. Při výkyvech, které v přírodě bývají, tak tuto syslí kolonii nemohou doplnit jedinci stejného druhu z okolí.
Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step s cennými suchými stepními trávníky a bory na hadcovém podloží má rozlohu 109 hektarů. Území je chráněné od roku 1933.