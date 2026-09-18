Podání obžaloby na dálniční policisty komplikují výslechy zahraničních řidičů

Podání obžaloby kvůli korupci jihomoravských dálničních policistů komplikují další výslechy zahraničních svědků. Podle státního zástupce Jana Fichtnera z jihlavského pracoviště Krajského státního zastupitelství v Brně mohou začít asi za půl roku. Kvůli trestné činnosti příslušníků dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku z let 2022 a 2023 bylo na začátku března obviněno 20 lidí, počet obviněných se nezměnil, řekl ČTK Fichtner.
"Vyšetřování skončené není. Připravujeme další žádosti o právní pomoc, které budou spočívat v tom, že budou moci obvinění, respektive obhájci obviněných klást otázky svědkům, kteří byli vyslechnuti," řekl Fichtner. Svědci zatím vypovídali jen při prověřování případu, tedy bez obviněných a jejich obhájců. Pokud jsou ale výpovědi rozhodujícím důkazem pro usvědčení, mají obvinění právo klást jim otázky. Tyto výslechy by mohl řešit i soud. "Ale je to podle mě dost alibistické, protože i soud, stejně jako jsme měli my, bude mít problém ty svědky sehnat," řekl Fichtner.
Týká se to asi 30 zahraničních řidičů kamionu, po nichž chtěli obvinění při kontrolách peníze, které si pak nechávali. Většina řidičů je podle Fichtnera ze zemí bývalého východního bloku, nejvíc z Rumunska a Bulharska. Pokud to bude možné, budou řidiči vypovídat na dálku, případně budou moci díky mezinárodní justiční spolupráci čeští zástupci svědka vyslýchat v zahraničí. "Reálně si myslím, že první výslechy proběhnou tak za půl roku," řekl Fichtner. Výslechy jsou podle něj jedinou překážkou podání obžaloby.
Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě, vazbu pro žádného z nich státní zástupce nenavrhoval, zamítl ale všechny stížnosti proti zahájení trestního stíhání, které byly podány. Těm, kteří jsou obviněni ze zneužití pravomoci, hrozí trest vězení od jednoho roku do pěti let. Ti, kteří jsou obviněni i z přijetí úplatku, hrozí trest odnětí svobody na tři roky až deset let.