Na umělecké ztvárnění městských příběhů se Broďáci mohou těšit v podchodu z Chotěbořské ulice na Vršovice a v podchodu pod Masarykovou ulicí do ulice Šubrtova, tedy k Základní škole Wolkerova. Oba patří ve městě k těm nejvyužívanějším.
„Projekt mural artu v ulicích Havlíčkova Brodu rozvíjí slogan, který si město pro letošní rok zvolilo: ‚Tady žije příběh!‘,“ uvedla Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace městského úřadu.
V podchodech budou umělci pracovat během září. Vytvoří velkoformátové malby na stovkách metrech čtverečních líčící ty nejzajímavější městské příběhy.
„Podchody jsme vybírali cíleně tak, aby šlo opravdu o velké plochy,“ vysvětlil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). „Jasnou volbou byl pochod pod Masarykovou ulicí, který vede ke škole. Je to největší podchod, který je navíc i značně poničen vandaly. Děti by na cestě do školy neměly provázet vulgární tagy a obrázky,“ dodal.
Inspirovali se úspěšným Pověstným létem
Podle místostarosty Vladimíra Slávky (ANO) vedení města pro tento podchod umělcům cíleně navrhlo kapitoly z dějin města. „Takhle to zní možná trochu škrobeně, ale rozhodně nechystáme letopočty, spíše jsme zobecnili dějinné etapy na jednoduchá hesla. Umělci je pak po svém přetavili do komiksové podoby. Věříme, že děti na cestě do školy takové pojetí místní historie nadchne a vzbudí chuť vědět o ní víc,“ pravil Slávka.
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O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města
Výjevy ze starých brodských pověstí se objeví na kulatých stěnách podchodu na Vršovice. Město se při zadání úkolu nechalo inspirovat úspěšným projektem Pověstné léto, kdy vybrané pověsti brodští spisovatelé Markéta Hejkalová a Petr Bobek adaptovali a do podoby audioknihy je namluvili herečtí sourozenci Marika a Mario Šopoští. Ke stažení jsou na městských webových stránkách.
„Podchod do Vršovic navazuje na park Budoucnost a předpokládáme tady větší pohyb rodin s dětmi a turistů. Chtěli bychom, aby nám pověsti pomohly je překvapit a vytvořit u nich pozitivní vztah k našemu městu,“ popsal pozadí vzniku nápadu Stejskal. Obrazy by mohly být doplněny o QR kódy, které budou přímo na pověsti odkazovat.
Cenná galerie u zdravotky projde obnovou
Zcela novou výmalbu původně chtělo město mít i ve třetím velkém podchodu, pod Masarykovou ulicí u zdravotní školy. Tam to ale dopadlo jinak. Díla, jež tu vznikala před jedenácti lety při street artovém festivalu, tu zůstanou.
„Graffiti tu nebudou přemalována, ale obnovena. Dojde k vyčištění maleb a opětovnému zvýraznění barev,“ řekla Vránová.
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Svůdná kráska i Kaplického muchomůrka. Podchod vyzdobili street artisté
Takový krok městu navrhli samotní umělci. „Málokdo ví, že jsou zde podepsaná jména špiček české street artové scény, která mají velkou uměleckou hodnotu. Komiks Káji Saudka byste si taky pravděpodobně nenechali překreslit,“ objasnil Michal Gerža. Ten na straně skupiny umělců dohlíží na přípravu grafických návrhů a sám pak také vezme do ruky sprej.
Na vymalování podchodů schválili brodští radní uvolnění peněz už na jaře. Hodnota zakázky by se měla vejít do 330 tisíc korun bez DPH.
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1. listopadu 2015