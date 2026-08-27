Podchody v Havlíčkově Brodě ozdobí obrazy z místní historie a pověstí

V Havlíčkově Brodě budou na stěnách dvou podchodů obrazy připomínající tamní historické události a pověsti, například bitvu u tehdejšího Německého Brodu a požár Staré radnice. Tvůrci specializovaní na mural art, tedy velkoplošné malby na stěny, tam budou v září pracovat na stovkách metrů čtverečních. Jde o jeden z příspěvků k letošním oslavám 770 let od první písemné zmínky o městě. Uvedla to jeho mluvčí Jana Vránová.
"Podchody jsme vybírali cíleně tak, aby šlo opravdu o velké plochy. Jasnou volbou byl podchod pod Masarykovou ulicí do ulice Šubrtova, který vede k ZŠ Wolkerova. Je to největší podchod, který je navíc i značně poničen vandaly," uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Výtvarná díla tam přiblíží události z historie města v podobě komiksů.
Druhý vybraný podchod tvoří spojnici Chotěbořské ulice a Vršovic. Obrazy v něm budou na motivy havlíčkobrodských pověstí. "Podchod do Vršovic navazuje na park Budoucnost a předpokládáme tady větší pohyb rodin s dětmi a turistů," uvedl starosta. Na zdech budou QR kódy umožňující přístup k pověstem, které byly zpracované ve zvukové nebo filmové podobě.
Město nechá rovněž opravit malby v podchodu na Masarykově ulici v křižovatce s Husovou ulicí. Podle odborníků mají uměleckou hodnotu. V součtu jde podle radnice o projekt za 427.000 korun.
Velká městská slavnost připomínající 770 let od první písemné zmínky o městě bude v sobotu 19. září. Program s průvodem králů bude na náměstí, v ulicích i v parku Budoucnost, otevřené budou památky, do nichž se lidé běžně nedostanou. Podrobnosti jsou v zářijových Havlíčkobrodských listech.