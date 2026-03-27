Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

Z oznámení vyplývalo, že poblíž areálu základní školy byl spatřen muž, který mohl v autě manipulovat se zbraní. Na místo se sjelo několik policejních hlídek.
Více podrobností však policisté nesdělili. „Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Až budeme mít nějaké závěry, zveřejníme je,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Zhruba po hodině policisté manévry ukončili. Nikoho podezřelého v areálu základní školy ani v jeho nejbližším okolí neobjevili. „Místo je bezpečné,“ vzkázala Dana Čírtková s tím, že oznámení budou její kolegové i nadále prověřovat. O situaci byl rovněž informován zřizovatel školy, tedy město.
Základní škola Hradská v Humpolci vstoupila do veřejného povědomí zejména v posledních týdnech. Po sporech s dnes již bývalou ředitelkou zde podala výpovědi takřka polovina učitelského sboru. Od minulého týdne školu řídí krizový ředitel společně se zástupkyní ředitelky.
Školu navštěvuje zhruba pět stovek dětí. V pátek po 16. hodině už naprostá většina z nich v areálu nebyla.