Nové Město vstříc malým obchodníkům. Místo propisky dostane návštěva poukaz

Jana Nedělková
  12:52aktualizováno  12:52
Jak by měly vypadat ideální nákupy v Novém Městě na Moravě? Podle tamní radnice hlavně se zákazníky mířícími k místním živnostníkům. Tedy do kaváren, restaurací i menších obchůdků, kde seženou vše – od potravin přes drogerii až třeba po knihy. „Své“ podnikatele se proto vedení města rozhodlo podpořit.
Centrum plné drobných obchůdků, kde lidé pořídí vše potřebné. Takový model...

Centrum plné drobných obchůdků, kde lidé pořídí vše potřebné. Takový model chtějí zachovat v Novém Městě na Moravě. Místní podnikatele se proto radnice rozhodla podpořit. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

„Vnímáme, jak se dnes mění spotřebitelské chování. Přibývá různých internetových obchodů, zásilkových služeb i velkých obchodních center. Takže jsme cítili potřebu podržet ve městě právě drobné podnikání,“ uvedl ke startu projektu s názvem Výloha města novoměstský starosta Michal Šmarda.

Radnice plánuje několik kroků, které mají lokálním živnostníkům pomoci. Zároveň jimi chce vyjít vstříc i zákazníkům – aby i nadále našli ve městě služby a zboží, jež potřebují.

„Stejně jako většina měst máme k dispozici takzvaný ‚reprefond‘, kam putují zhruba statisíce korun ročně. Z něj kupujeme dárky pro různé delegace, návštěvy nebo třeba pro sportovce, kteří přijíždějí do města na závody,“ přiblížil Šmarda.

Obvyklé propagační předměty, jako jsou propisky, vína, hrnky či deštníky s logem, chtějí nyní Novoměstští nahradit poukazy na nákupy u domácích prodejců. Ty od podnikatelů pořídí přímo radnice.

„Místo věcí vyrobených někde v Číně, jichž mají mnozí lidé doma už stejně hromadu, si tak budou moci obdarovaní vybrat něco podle svých představ přímo v novoměstských obchodech,“ vylíčil plány starosta.

Může jít jak o nějakou hmotnou věc, tak třeba o službu – například o posezení v restauraci či kavárně, využití sjezdovky, masáží nebo i absolvování kurzu.

Poprvé s voucherem – ale třeba ne naposledy

Město věří, že „poukazový systém“ nebude mít jen zesilující efekt na tržby, ale také v propagaci. Lidé, již do podniku s voucherem přijdou třeba poprvé, tam pak mohou v případě spokojenosti zamířit znovu.

„Určitě nám pomůže, když se o nás zákazníci více dozví a zjistí tak, že v naší prodejně to není jen o květinách. Máme tady i dost různých dekorací a dárkových předmětů. To se lidem obzvláště teď před Vánocemi může hodit,“ míní Radka Plocková z květinářství Květiny Radka, které sídlí na Komenského náměstí.

Právě ona, stejně jako už řada dalších prodejců, se do projektu hned přihlásila. „Přijde mi to jako dobrý nápad a vstřícné gesto k místním podnikatelům,“ myslí si Plocková.

Dalším cílem radnice je přilákat do centra více lidí. K tomu mají pomoci změny v dopravním režimu. „V minulosti bylo v Novém Městě zavedeno placené parkování. Chtěli jsme, aby na náměstí nestála několik hodin auta lidí, co tam pracují, nebo v okolí bydlí. Parkovné ale zase může odradit některé nakupující,“ konstatoval starosta.

Novoměstští proto zvažují stanovit na první půlhodinu či hodinu parkování zdarma, aby si lidé mohli bez poplatků nakoupit. „A třeba od druhé hodiny stání by se už zase platilo, aby tu auta neblokovala místa delší dobu,“ zdůraznil Michal Šmarda.

Vymýtit křiklavé reklamy. Jako u sousedů

Doplnil, že město chce ke kultivaci veřejného prostoru využít rovněž prodejny a provozovny. „Řada z nich má dnes už naštěstí povedený vzhled, odpovídající umístění v památkové zóně. Právě tyto podniky mohou posloužit jako příklad dobré praxe,“ vysvětlil starosta.

Pomocí takových příkladů plánuje radnice ukázat i dalším živnostníkům, jak by měla vypadat vkusná výloha, fasáda či obchod celkově. „Rádi bychom postupně vymýtili různé křiklavé reklamy, bannery a takzvaná reklamní ‚áčka‘, překážející na chodnících. Nejde ale o žádné převratné změny, spíš pár jednoduchých, základních pravidel,“ upozornil Šmarda.

V Humpolci roste první nákupní park. Lidé se těší i bojí vylidnění centra

Motivací k proměně podniků by měl být časem i dotační program, jenž může zájemcům s úpravami finančně pomoci. Podobný systém ostatně úspěšně funguje například v sousedním Žďáře nad Sázavou. Tam takzvaný Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven - rovněž spojený s dotačním programem, využívají podnikatelé už pátý rok.

„Za tu dobu prošlo proměnou 45 provozoven. Město do jejich podpory investovalo již přes 850 tisíc korun,“ vyčíslila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Pomoc s propagací na kanálech města

Vedení Nového Města chce živnostníkům namísto výrazných reklam nabídnout pomoc s propagací trochu jinak. „Získají možnost prezentace prostřednictvím komunikačních kanálů města, třeba na našich sociálních sítích a v městských tiskovinách,“ dodal Šmarda.

I to mnozí podnikatelé ocení. „Pomoc s propagací na internetu hlavně na sociálních sítích, určitě vítám. Je to oblast, kde mám zatím rezervy,“ vyjádřila se třeba Daniela Jiroušková, jež pořádá v Novém Městě i širším regionu výstavy hub, mykologické kurzy či procházky.

O projektu Výloha města se dozvěděla na Facebooku a s radostí se přihlásila. „Ta myšlenka je rozhodně dobrá. Třeba mi to pomůže získat více klientů. Ostatně poukaz na mykologický kurz nebo procházku může být zajímavým a netradičním dárkem,“ míní Jiroušková.

Výloha města není první projekt, jímž se snaží radnice vyjít vstříc domácím podnikatelům. V době covidu, kdy se živnostníci potýkali s úbytkem zákazníků, vymyslili Novoměstští obdobu někdejší státní „účtenkovky“ a také Tour de zahrádka, která motivovala k návštěvě zahrádek či výdejních okének místních restaurací, hospůdek a dalších podniků.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

