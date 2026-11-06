Podnikatel Vránek začínal v garáži, dnes nabízí i technologii 3D tisku betonu

Tomáš Vránek začal podnikat v garáži, kde s několika lidmi sestavovali rozvaděče. Společnost zaměřená na automatizaci výroby, kterou založil před 14 lety, v současnosti zaměstnává okolo 180 lidí. Jeho další firma rozvíjí vlastní technologii 3D tisku betonu, kterou byla postavena i nedávno otevřená kaple v Litomyšli na Svitavsku. Trojrozměrný tisk poslouží také při stavbě kostela v Neratovicích na Mělnicku. Podnikatelský příběh vydal na knihu. Od robotů, které tisknou domy, se v ní Vránek dostal až do svého dětství a školních let.
"Je to takový příběh českého kluka, jak se dostal ke světové inovaci. Spíš než úspěchy se snažím popisovat neúspěchy a co jsem se díky nim naučil," řekl Vránek ČTK před dnešním křtem knihy Továrna na ovce s podtitulem Jak se stát hrdinou vlastního příběhu. Podotkl, že původně chtěl jen nováčkům vysvětlit kulturu ve firmě postavenou na sebeřízení. Text se ale rozrůstal.
Vránek je zakladatelem technologických firem ICE Industrial Services a Coral Construction Technologies, vede obě. Coral vyvíjí technologii 3D tisku betonu a dodává ji na stavby.
ICE Industrial Services má výrobní základnu ve Žďáru nad Sázavou a vývojářská pracoviště na více místech v Česku. Loni měla společnost roční obrat skoro 590 milionů korun. Od roku 2018 je součástí skupiny MTX Group Petra Otavy, zakladatel Vránek v ní drží čtyřicetiprocentní podíl. Technologické linky ICE vyrábí na zakázku například pro výrobce kamionů a velká logistická centra, jako je Amazon. "To jsou plně automatické sklady, které vyskladní 70.000 položek za hodinu," podotkl. Každá zakázka je unikátní a začíná vývojem.
Coral Construction Technologies zaměstnává dvě desítky lidí, podíl v ní má stavební skupina HSF System. "Letos v lednu jsme na veletrhu v Las Vegas představili tu tiskárnu jako sériově vyráběný produkt," řekl Vránek. V automatizaci stavebnictví vidí velký potenciál. Uvedl, že to je jeden z oborů, kde se dosud používá nejméně.
Stavební zakázky pro 3D tisk postupně přibývají. "Jestli jsme před třemi roky zrealizovali jednu stavbu, tak letos už deset," uvedl Vránek. Trojrozměrným tiskem vznikla mimo jiné myčka aut v Žilině a rodinný dům na Berounsku. Začala také stavba neratovického kostela s šikmou věží podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. "Už má základy. Teď se tisknou jednotlivé prvky," řekl Vránek.
Otec tří dětí také ve Žďáru nad Sázavou pomohl založit alternativní základní školu Na Radosti. Za rok 2019 byl na Vysočině vyhlášený podnikatelem roku. Firma ICE Industrial Services obsadila druhé místo v celostátním finále soutěže Firma roku 2022.