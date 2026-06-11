Podnikatelský inkubátor Třebíč prodá, i přes kritiku opozice

Zastupitelstvo Třebíče dnes přes kritiku opozice schválilo prodej bývalého podnikatelského inkubátoru nad zámkem. Za administrativní budovu jediný zájemce nabídl 20,5 milionu korun. Pro prodej hlasovalo 19 z 27 zastupitelů. Budovu získá společnost MIFRE CLT s. r. o.
Aleš Novák zvolený za opoziční Třebíč Občanům! zpochybnil stanovenou minimální kupní cenu i znalecký posudek, ze kterého vycházela. "Věcná hodnota nemovitosti je 19,5 milionu korun a hodnota pozemku, na kterém budova stojí, je dva miliony korun. Když si to sečteme, jsme na 21,5 milionu korun. A nabízená cena, za kterou to hodlá vedení města prodat, je 20,5 milionu korun. Už tady jsme na částce nižší, než jaká je faktická cena nemovitosti a zároveň toho pozemku," řekl ještě před hlasováním zastupitelů Novák. Kritizoval i to, že posudek nezohlednil možnost přebudovat administrativní budovu na byty, což územní plán umožňuje a kupující s nimi počítá. Starosta Pacal Novákova tvrzení odmítl jako laickou spekulaci.
Nemovitost se pro potřeby začínajících podnikatelů přestavovala v roce 2006. Dnes má stálé nájemce. Podle Zdeňka Kratochvíla z uskupení Břehy, které je také v opozici, by se město nemělo neuváženě zbavovat nemovitostí, když negenerují ztráty.
Starosta Pacal už dřív řekl, že peníze, které radnice z prodeje získá, použije na opravu sousední nemovitosti, domek zahradníka. Chce v něm zřídit stálou galerii prací třebíčských umělců. Obě nemovitosti u severního okraje zámeckého areálu jsou přibližně 150 metrů od baziliky svatého Prokopa, která je součástí třebíčských památek zapsaných na seznam UNESCO.