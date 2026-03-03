„Během uplynulých zimních měsíců se stav silnice zhoršil natolik, že bylo nutné přistoupit k bezodkladnému omezení provozu. Při okrajích vozovky se objevily vážné trhliny,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.
Z geologického posudku vyplývá, že je nestabilní celý svah, v němž silnice vede. Postupně se sesouvá do údolí k řece Sázavě.
„Kyvadlový provoz zde bude fungovat po dobu přibližně jednoho měsíce,“ konstatoval Veselý.
Správce komunikace dlouhodobě plánuje kompletní rekonstrukci úseku. Chystá se silnici narovnat, čtyři zatáčky by měly nahradit dva mírnější oblouky, v plánu je i rozšíření vozovky a zpevnění celého svahu. Práce začnou na jaře, v tuto chvíli vrcholí tendr na zhotovitele.
„Předpokládáme, že již začátkem dubna dojde k zahájení plánované stavební úpravě úseku, jejímž cílem je nejen sanace problematického svahu, ale rovněž zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ poznamenal mluvčí.
Letošní rekonstrukce byla plánovaná
Předmětný úsek silnice první třídy, kterým denně projedou dva tisíce vozidel, leží na spojnici Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. U Pohledu však už roky neodpovídá svými parametry a technickým stavem potřebám a významu komunikace.
„Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním svahu silničního tělesa v důsledku nefunkčního systému odvodnění a sesouvání zářezového svahu nad komunikací,“ upřesnil Jiří Veselý.
Další oprava silnice u Pohledu po dvou letech. Komplikací je souběh uzavírek
ŘSD už předloni nechalo silnici mezi Pohledem a Simtany zhruba na měsíc uzavřít kvůli opravě havarijního stavu. Letošní rekonstrukce byla dlouhodobě plánovaná. Práce by měly vyjít na 67 milionů korun bez DPH, skončit by měly během pěti měsíců.
Vzhledem k rozsahu prací dojde i nyní na kompletní uzávěru. Objížďky však komplikuje uzavírka alternativní trasy z Havlíčkova Brodu na Přibyslav přes Dlouhou Ves kvůli modernizaci železničního koridoru.