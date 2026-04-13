Policie hledá ètrnáctiletou dívku z Pelhøimovska, ze školy domù se nevrátila

Autor: sahu
  21:42aktualizováno  21:42
Policie Èeské republiky pátrá po ètrnáctileté dívce, která zmizela v pondìlí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skonèení vyuèování ze školy, domù však už nedorazila. Policisté se proto na sociální síti X obrátili na širokou veøejnost s žádostí o pomoc pro její nalezení.
Pohøešovaná dívka je pøibližnì 160 centimetrù vysoká a má štíhlou postavu. Poznat ji lze podle støednì dlouhých hnìdých vlasù a tmavìji rùžových brýlí, které nosí. V dobì svého zmizení byla obleèena do dlouhé žluté bundy a èerných teplákù s typickými bílými pruhy po stranách.

Pohøešovaná dívka z Pelhøimovska (13. dubna 2026)

Kriminalisté prosí každého, kdo má jakékoli informace, aby okamžitì kontaktoval policii. Veškeré poznatky je možné sdìlit na lince 158.

Lidovci a hnutÃ­ STAN zahÃ¡jili v BrnÄ› kampaÅˆ, chtÄ›jÃ­ pÅ™Ã­vÄ›tivÄ›jÅ¡Ã­ vedenÃ­ mÄ›sta

