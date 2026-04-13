Pohøešovaná dívka je pøibližnì 160 centimetrù vysoká a má štíhlou postavu. Poznat ji lze podle støednì dlouhých hnìdých vlasù a tmavìji rùžových brýlí, které nosí. V dobì svého zmizení byla obleèena do dlouhé žluté bundy a èerných teplákù s typickými bílými pruhy po stranách.
Kriminalisté prosí každého, kdo má jakékoli informace, aby okamžitì kontaktoval policii. Veškeré poznatky je možné sdìlit na lince 158.
