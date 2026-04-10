Tajemný stříbrný poklad ve čtyřech džbánech. Městečko vystavuje unikátní nález

Jana Nedělková
  15:32aktualizováno  15:32
Kdo by nechtěl najít poklad? Navíc stříbrný. Přehlídkou více než tří stovek mincí se nyní lidé mohou alespoň pokochat. Nálezy z okolí Dolního Čepí na Žďársku jsou teď k vidění v turistickém centru v Nedvědici, městysi na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Platidla byla objevena v několika džbánech.
foto: Koruna Vysočiny

Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout stovky stříbrných mincí, z nichž...
Cenná platidla byla ukryta ve čtyřech džbánech.
Poklad byly nalezeny v rozmezí několika let v okolí vesničky Dolní Čepí, místní...
9 fotografií

„U nalezených mincí nevíme, komu patřily, kdo je ukryl ani z jakého důvodu. Právě tato nejistota dodává expozici další rozměr a činí ji zajímavou nejen pro odborníky a zájemce o historii, archeologii či numismatiku,“ okomentoval nedvědický starosta Petr Konečný s tím, že výstava by mohla zvýšit zájem návštěvníků o historii regionu.

Část unikátní expozice byla v Nedvědici instalována už roku 2018, nyní se ale dočkala zásadního rozšíření. Ve vitrínách je nově vystaveno na 330 mincí - výběr nejen z prvního, ale ze všech čtyř nálezů. Ty byly učiněny mezi lety 2016 a 2023 právě u blízkého Dolního Čepí, osady Ujčova na Žďársku. Ten spadá pod Kraj Vysočina, prozkoumaná a konzervovaná stříbrná platidla - většinou uložená v době třicetileté války - byla proto zapůjčena z jihlavského Muzea Vysočiny.

První džbán, objevený v roce 2016, obsahoval celkem 284 tolarů, pražských grošů, ecu (francouzská historická mince, pozn. red.) a dalších platidel z Anglie, Itálie, Švýcarska, Rakouska, německých zemí, Lotyšska, Polska, Čech a Slezska. Dle odborníků byl do země zakopán ve 40. letech 17. století, tedy právě za třicetileté války. Ve vitrínách je z něj k vidění 81 stříbrňáků.

Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout stovky stříbrných mincí, z nichž většina pochází z období třicetileté války.
Cenná platidla byla ukryta ve čtyřech džbánech.
Poklad byly nalezeny v rozmezí několika let v okolí vesničky Dolní Čepí, místní části Ujčova na Žďársku.
9 fotografií

Další tři poklady spatřily po bezmála čtyřech stoletích v zemi světlo světa během roku 2023. „Druhý depot obsahoval 169 mincí. Poslední ražba je datována do roku 1672, tudíž tento soubor nesouvisí s třicetiletou válkou. Mohlo jít o úschovu peněz z nějaké neznámé obchodní transakce v Dolním Čepí či sousedních obcích,“ řekl David Zimola, archeolog Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Třetí džbán obsahoval 153 stříbrňáků. Stejně jako první soubor jej někdo zakopal v nejistých válečných 40. letech 17. století. A i poslední, čtvrtý nález, který země náhodně vydala, pochází z téhož období. Byl také největší a obsahoval nejvíce mincí - celkem 377.

Navštívit ojedinělou expozici, doplněnou o další regionální unikát, takzvaný nedvědický mramor, lze v otevírací době infocentra. Vstup je zdarma.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

Střechu Měnínské brány v Brně zdobí ode dneška pozlacená makovice s kovovou schránkou. Dopoledne ji tam vyzdvihl jeřáb. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce...

10. dubna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

O složení delegace na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) rozhoduje premiér, je to mezi ním a prezidentem, řekl dnes novinářům ministr obrany...

10. dubna 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.