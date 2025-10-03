Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tam bude volební místnost

„Vedení školy nám obdržení výhružné zprávy nahlásilo. Paní ředitelka okamžitě rozhodla o evakuaci celé školy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na místo podle ní musela i posádka zdravotnické záchranné služby. „Jednomu z evakuovaných děti se udělalo nevolno,“ vysvětlila.
Policisté budovu prošli a prohlédli. Kontrola byla podle mluvčí obvzláště důkladná, neboť odpoledne budou prostory školy sloužit jako jedna z volebních místností.
Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.
Podle jihlavského magistrátu, který školu zřizuje, je to tento týden už druhá výhrůžka tomuto vzdělávacímu zařízení. „Vedení školy i města ubezpečuje veřejnost a především rodiče dětí, že školákům nehrozí žádné nebezpečí. Škola je evakuovaná a prohledává ji policie, která má situaci plně pod kontrolou. Děti ani jejich příbuzní nemusí mít důvod k obavám,“ vzkázal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
Událost u některých rodičů vyvolala velké obavy, několik jich ke škole dokonce přišlo osobně. Na svou dceru tu čekal například tatínek Erik, hned vedle něj podle reportéra iDNES.cz nervózně postávaly další dvě plačící maminky.
„Dcera nám volala ze školy, že se tam něco děje. Ale vybil se jí telefon. Hned jsme volali na ředitelství, ale tam nikdo telefony nezvedal. Tak jsme jeli ke škole. Tady už byla ulice uzavřená policií a jeden z policistů nám řekl, že jde o další výhrůžku bombou,“ popsal Erik. „Jsou to velké nervy, protože nikdy nevíte, kdy se opravdu něco může stát,“ dodal.
Že opravdu nebyl žádný důvod k obavám, se potvrdilo po 10. hodině dopoledne. Policisté oznámili, že žádnou výbušninu ve škole nenašli. „Prohlídka školy skončila. Nikomu žádné nebezpečí nehrozilo,“ konstatovala Čírtková. Děti i učitelé se posléze začali vracet k běžné výuce.