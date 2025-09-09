Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Autor: rtd
  11:12aktualizováno  11:12
Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé republice. Všichni tři cizinci jsou obviněni z trestného činu, stíháni jsou vazebně.
Tříčlenný gang cizinců vykradl minimálně osm prodejen s drogistickým zbožím, způsobil škodu přes 150 tisíc korun. | foto: Policie ČR

„Zboží odnášeli z obchodů ve velkém, a tak způsobovali vysoké škody, v jednom případě se těsně přiblížila třiceti tisícům,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Tři muži, jeden devětadvacetiletý a dva ve věku čtyřicet let, jsou obviněni z toho, že se v době od středy 20. srpna dopustili osmi krádeží, a to ve dvou prodejnách v Mladé Boleslavi, dále v Pelhřimově, Humpolci, Jihlavě, dvakrát v Poděbradech a ve Vysokém Mýtě.

Jejich taktika byla důmyslná. Do prodejny vešel muž, který přijel s vozíkem k regálu. Poté přišel druhý k prodavačce a zaměstnal ji dotazy. Mezitím první muž dal do batohu odcizené zboží, s vozíkem přijel k pokladně a odešel. Z prodejny odešel také druhý muž, třetí přišel, vzal batoh a směřoval za svými komplici.

„Z obchodů si odnášeli zejména různé kosmetické výrobky. Ve čtyřech případech zůstala za muži škoda přes dvacet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí. „Při pohybu po republice využívali vozidla, která si půjčovali. Směr a prodejna, kam jeli odcizit zboží, byly věcí náhody. Zboží prodávali a peníze používali pro svoji potřebu,“ doplnila.

V Jihlavě ukradli zboží za dvacet tisíc

Trojici cizinců se podařilo dopadnout jihlavským kriminalistům, kteří prověřují další případy, a je pravděpodobné, že se trestní stíhání obviněných mužů rozšíří ještě o další skutky.

Tříčlenný gang cizinců vykradl minimálně osm prodejen s drogistickým zbožím, způsobil škodu přes 150 tisíc korun.

Muži jsou obviněni z pokračujícího trestného činu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, spáchaného ve formě spolupachatelství,“ uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka.

Případ pro policisty začal na konci srpna, kdy se odehrála krádež zboží v jihlavské prodejně. Před druhou hodinou odpoledne přišli do obchodu v ulici Benešova tři muži, odcizili více než čtyři desítky kosmetických krémů a všichni pak rychle zmizeli. Škoda byla vyčíslena na necelých dvacet tisíc korun.

Hrozilo, že cizinci opustí republiku

Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Ze způsobu provedení krádeže bylo zřejmé, že pachatelé jsou dobře sehraní. Šetření převzali kriminalisté a postupně zjistili, že muži stojí za dalšími sedmi krádežemi na různých místech republiky. Dostali se na stopu podezřelých cizinců, kteří v České republice nemají vazbu ke konkrétnímu místu a jsou stále v pohybu, stoupalo navíc riziko, že ze země odjedou.

Na konci minulého týdne byli kriminalisté úspěšní a podařilo se jim cizince vypátrat na dálnici. Ve spolupráci s policisty dálničního oddělení Poříčany podezřelé vozidlo Škoda Karoq jedoucí směrem na Prahu ve večerních hodinách zastavili.

Zloději po nocích odvezli z firmy přes padesát tun obilí za milion

„Všechny tři podezřelé muže kriminalisté zadrželi a byli umístěni do policejních cel,“ uvedla policejní mluvčí. „Ve vozidle kriminalisté následně nalezli drogistické zboží odcizené v jednom z obchodů, jednalo se například o různé krémy, tonika, séra a holítka.“

Na podaný návrh byli všichni tři obvinění cizinci vzati do vazby a následně je policisté odvezli do věznice. „Případ kriminalisté dále vyšetřují, mimo jiné zjišťují, zda se cizinci nedopustili ještě dalších krádeží ve Středočeském kraji, na Plzeňsku nebo v jiných regionech,“ doplnila Kroutilová.

Za trestnou činnost krádeže lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

