Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na vysočinském úseku D1. Další šofér zároveň nadýchal alkohol, o řidičský průkaz přišel rovněž.

Polský řidič v německém Volkswagenu pelášil po D1 ku Praze rychlostí přes 200 kilometrů v hodině. | foto: Policie ČR

Služební vozidlo dálniční policie ve Velkém Beranově v civilním provedení předjel Volkswagen Tayron na 99. kilometru ve směru na Prahu kolem nedělní osmé hodiny ráno. Radar v policejním voze mu naměřil rychlost 201 kilometrů v hodině.

Policisté vozidlo s německou registrační značkou dohnali a zastavili na odpočívadle. Za volantem seděl jednatřicetiletý šofér z Polska. Na místě přišel o řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.

Německé porsche se po D1 řítilo rychlostí 220 km/h, řidič musel zaplatil i kauci

„Jelikož existovalo důvodné podezření, že se bude řidič vyhýbat řízení o přestupku nebo že vymáhání uložené pokuty by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě by nebylo možné vůbec, byla od řidiče vybrána kauce ve výši deset tisíc korun. Uhradil ji na místě,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jen o půl hodiny později narazila druhá hlídka na dalšího až příliš spěchajícího řidiče, tentokrát ve Škodě Superb. Na 153. kilometru ve směru na Brno mu policisté naměřili 165 kilometrů v hodině. Po zastavení navíc řidič nadýchal 0,65 promile.

I tento šofér přišel o řidičský průkaz a policisté mu další jízdu zakázali. Přestupek s ním bude řešit příslušný správní orgán.

Srb se řítil noční D1 rychlostí 237 kilometrů v hodině, vyhmátla ho hlídka

„Když po dálnici projíždí řidič s vozidlem tak vysokou rychlostí, ohrožuje tím nejen svoji vlastní bezpečnost, ale především ostatní účastníky silničního provozu. Pokud je ještě navíc ovlivněný alkoholem, riziko nehody se zvyšuje,“ podotkl zástupce vedoucího beranovského dálničního oddělení Jiří Chvátal.

Možnost zadržet na místě řidičský průkaz dává policistům novela zákona o provozu na pozemních komunikacích od loňského ledna. Pokud řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h, musí s tou možností počítat. Kromě toho mu ve správním řízení hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení až na rok a půl.

