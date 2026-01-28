Kuřák hašiše se v kradeném autě honil s policisty, po výslechu šel krást

Autor: vok
  13:12aktualizováno  13:12
Hned ze šesti trestných činů je obviněný jednatřicetiletý muž. V poutech skončil poté, co se v okolí Jihlavy honil v kradeném voze s policejními auty na dálnici. Během posledních dní toho ale stihl mnohem víc. Že je nepoučitelný, dokázal hned po výslechu. Krátce po odchodu ze služebny ho totiž přistihli při pokusu o krádež. A nebyla to jeho první.
Fotogalerie

Do Prahy se chtěl muž vrátit autem, které ukradl v Jihlavě. Policejní hlídce na dálnici ale neujel. | foto: Policie ČR

Případ začal pro jihlavské policisty v pátek dopoledne. Na tísňovou linku dostali oznámení o krádeži Škody Fabia v části Pávov. Protože leží těsně u dálnice D1, zaměřili se policisté při pátrání tím směrem.

A skutečně. Na 104. kilometru ve směru na Prahu ujíždějící vozidlo objevili. Hlídka chtěla vůz zastavit na odpočívadle, ale řidič v poslední chvíli najel zpět na dálnici a ujížděl. Policistům se ho podařilo z dálnice vytlačit až na exitu 81. Z vozidla se řidiče podařilo dostat až za pomoci donucovacích prostředků.

„Působil dezorientovaně a měl zmatený výraz. Stále kladl aktivní odpor,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V autě policisté našli kovovou fajfku a neznámou látku, kterou řidič označil za hašiš. Dechová zkouška byla negativní, ale pozitivní výsledek měl test na drogy. Lékařské vyšetření muž odmítl.

„Byl zjevně pod vlivem drog, choval se podrážděně a s policisty nespolupracoval. V průběhu prvotního výslechu s ním byla velmi obtížná komunikace,“ přiblížila Čírtková.

Vykradl garáž, vzal auto a vyrazil na Vysočinu

Přesto z něj policisté dostali informace, jak k autu přišel. Tvrdil, že ho nalezl i s klíčky uvnitř a že ujížděl, protože má zákaz řízení.

Při dalším vyšetřování však kriminalisté zjistili, že toho má na svědomí mnohem více. Dle jejich zjištění ve čtvrtek ukradl v Praze Škodu Octavia. Tou přijel na Vysočinu a na okraji Jihlavy způsobil nehodu, od níž ujel. Vozidlo pak policisté našli opuštěné a zapadlé poblíž Zborné.

V Praze ještě před úprkem na Vysočinu se muž vloupal do garáže, odkud si odnesl věci za 126 tisíc korun včetně kola, nářadí, rybářských navijáků a alkoholu. Ve stejné lokalitě pak našel již zmíněnou oktavii, jak tvrdil, s klíčky uvnitř.

Muže přepadli lupiči ve věku 14 a 15 let, také vykradli domy a odcizili auto

„S vozidlem odjel do Jihlavy, kde tankoval. V provozovně odcizil čokolády, energetický nápoj, datový kabel a kávu. Poté z prodejny bez zaplacení odešel. Na obsluhu během odchodu hodil kelímek,“ doplnil vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka.

V ukradeném autě muž ve Zborné chvíli přebýval, ale protože mu byla zima a měl hlad, vloupal se do nejbližší chaty. Snědl a vypil tam, co našel. Protože ale s autem zapadl, hledal jiný vůz, kterým by se dostal zpět do Prahy. Ten našel v Pávově.

Vyšel s obviněním ze služebny a šel krást znovu

Z policejní služebny vyšel muž s několika obviněními, vyšetřování je vedeno na svobodě. A ihned se toho pokusil využít. V sobotu večer s úmyslem krást vnikl na zahradu rodinného domu. Tam však byl odhalen a lapen policejní hlídkou.

4 fotografie

Policisté obvinění muže rozšířili na šest trestných činů. „Neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu, pokračující přečin krádeže, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ vyjmenovala policejní mluvčí.

Po sdělení dalšího obvinění byl muž opět propuštěn na svobodu.

