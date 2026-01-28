Případ začal pro jihlavské policisty v pátek dopoledne. Na tísňovou linku dostali oznámení o krádeži Škody Fabia v části Pávov. Protože leží těsně u dálnice D1, zaměřili se policisté při pátrání tím směrem.
A skutečně. Na 104. kilometru ve směru na Prahu ujíždějící vozidlo objevili. Hlídka chtěla vůz zastavit na odpočívadle, ale řidič v poslední chvíli najel zpět na dálnici a ujížděl. Policistům se ho podařilo z dálnice vytlačit až na exitu 81. Z vozidla se řidiče podařilo dostat až za pomoci donucovacích prostředků.
„Působil dezorientovaně a měl zmatený výraz. Stále kladl aktivní odpor,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
V autě policisté našli kovovou fajfku a neznámou látku, kterou řidič označil za hašiš. Dechová zkouška byla negativní, ale pozitivní výsledek měl test na drogy. Lékařské vyšetření muž odmítl.
„Byl zjevně pod vlivem drog, choval se podrážděně a s policisty nespolupracoval. V průběhu prvotního výslechu s ním byla velmi obtížná komunikace,“ přiblížila Čírtková.
Vykradl garáž, vzal auto a vyrazil na Vysočinu
Přesto z něj policisté dostali informace, jak k autu přišel. Tvrdil, že ho nalezl i s klíčky uvnitř a že ujížděl, protože má zákaz řízení.
Při dalším vyšetřování však kriminalisté zjistili, že toho má na svědomí mnohem více. Dle jejich zjištění ve čtvrtek ukradl v Praze Škodu Octavia. Tou přijel na Vysočinu a na okraji Jihlavy způsobil nehodu, od níž ujel. Vozidlo pak policisté našli opuštěné a zapadlé poblíž Zborné.
V Praze ještě před úprkem na Vysočinu se muž vloupal do garáže, odkud si odnesl věci za 126 tisíc korun včetně kola, nářadí, rybářských navijáků a alkoholu. Ve stejné lokalitě pak našel již zmíněnou oktavii, jak tvrdil, s klíčky uvnitř.
|
Muže přepadli lupiči ve věku 14 a 15 let, také vykradli domy a odcizili auto
„S vozidlem odjel do Jihlavy, kde tankoval. V provozovně odcizil čokolády, energetický nápoj, datový kabel a kávu. Poté z prodejny bez zaplacení odešel. Na obsluhu během odchodu hodil kelímek,“ doplnil vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka.
V ukradeném autě muž ve Zborné chvíli přebýval, ale protože mu byla zima a měl hlad, vloupal se do nejbližší chaty. Snědl a vypil tam, co našel. Protože ale s autem zapadl, hledal jiný vůz, kterým by se dostal zpět do Prahy. Ten našel v Pávově.
Vyšel s obviněním ze služebny a šel krást znovu
Z policejní služebny vyšel muž s několika obviněními, vyšetřování je vedeno na svobodě. A ihned se toho pokusil využít. V sobotu večer s úmyslem krást vnikl na zahradu rodinného domu. Tam však byl odhalen a lapen policejní hlídkou.
Policisté obvinění muže rozšířili na šest trestných činů. „Neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu, pokračující přečin krádeže, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ vyjmenovala policejní mluvčí.
Po sdělení dalšího obvinění byl muž opět propuštěn na svobodu.