Policie hledá dívku z dětského domova v Budišově, bojí se o její život

Policie hledá sedmnáctiletou Kateřinu Necidovou z dětského domova v Budišově. V pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích, do školy v Tyršově ulici už nedorazila. Je ve špatném psychickém stavu, proto je obava o její život a zdraví. Mobilní telefon, který má u sebe, je nedostupný, informovala mluvčí policie Dana Čírtková.
Dívka má střední postavu a je vysoká 158 centimetrů, má černé vlasy střižené do mikáda a na vlasech má modrý přeliv. Na sobě měla oblečenou černou mikinu, tmavé kalhoty a černý batoh. "Dívka nemá žádné kamarády. Policisté prověřili místa, kde by se mohla dívka zdržovat, ale zatím je naše pátrání bezvýsledné. Nepodařilo se ani zjistit, kam by se mohla dívka vydat, protože nejsou známy žádné její kontakty," dodala Čírtková.
Jakékoliv informace o pohřešované policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.