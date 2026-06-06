Pohřešovaného dvanáctiletého chlapce v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku policie našla, je v pořádku. Na ulici si ho všimla žena, která přivolala hlídku. Chlapce si převzal jeho blízký, uvedla policie na síti X.
O vyhlášení celostátního pátrání po ukrajinském chlapci informovala policie dnes ráno. V pátek se nevrátil ze školy do svého bydliště. Nedal o sobě vědět, telefon u sebe neměl. Lidé ho pak viděli poblíž školy a na nábřeží. Policisté prověřovali místa, kde by se mohl pohybovat a na která má nějakou vazbu.