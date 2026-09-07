Policie hledá mladíka z Havlíčkobrodska, blízcí mají obavu o jeho život

Policie hledá sedmnáctiletého Filipa Daniela Bíleného z Havlíčkobrodska. Dnes odešel z domu. Zanechal zprávu, kvůli které se blízcí bojí o jeho život, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
"Mladík byl viděn naposledy dnes ráno v místě svého bydliště v obci Havlíčkova Borová, kdy kolem sedmé hodiny ráno odešel z domu. V dopoledních hodinách své matce zaslal e-mail, ze kterého vyplynulo, že by si mohl chtít ublížit," uvedla Lébrová.
Mladík, jehož mobilní telefon je pravděpodobně vypnutý, je štíhlý a vysoký přibližně 175 centimetrů. Má tmavé kratší vlasy. Při odchodu z domu na sobě měl tmavé tepláky a černé tenisky.
Jakékoliv informace o hledaném policisté přijmou na tísňové lince 158.