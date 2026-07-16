Policie hledá osmatřicetiletého Ukrajince, jeho věci byly u rybníka v Jihlavě

Policie pátrá po osmatřicetiletém Serhiji Čupovi z Ukrajiny. Jeho batoh a další věci byly dnes ráno nalezeny na břehu rybníka Borovinka v Jihlavě. Policisté spolu s hasiči bez úspěchu prohledávali rybník a jeho okolí. Muže hledali i v jeho bydlišti, u jeho známých a přátel. O pomoc žádá i veřejnost. Pokud muže někdo viděl, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Muže lidé naposled viděli ve středu mezi 16:00 a 17:00 u rybníka. Od té doby o sobě nedal vědět. Na sobě měl tmavé tričko a krátké kalhoty. Pod pravým okem má jizvu.