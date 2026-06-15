Policie hledá svědky pádu kluzáku v Havlíčkově Brodě z konce května

Policie hledá svědky nehody bezmotorového kluzáku, která se stala 31. května v Havlíčkově Brodě. Kriminalisté nehodu, při které se zranil pilot, vyšetřují kvůli podezření z obecného ohrožení. Chtěli by i videozáznam události, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
Nehoda se stala kolem 15:30 blízko čerpací stanice v Lidické ulici. "Pilot bezmotorového kluzáku LS 4b nezvládl přistávací manévr, zavadil o elektrické vodiče vysokého napětí, letadlo se do drátů zamotalo a následně spadlo na silnici. Při pádu došlo dále k poškození totemu čerpací stanice," uvedla Lébrová. Na vyšetřování nehody se podle ní podílejí Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřad pro civilní letectví.
Lidé, kteří událost viděli, a majitelé videozáznamů se mají přihlásit na lince 158.