Policie hledá svědky středeční nehody na Žďársku, kde se vážně zranil cyklista

Policie hledá svědky nehody, při níž se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí Zhoří a Tasovem na Žďársku. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Lidé, kteří nehodu viděli, mohou volat na tísňovou linku 158 nebo kontaktovat policisty ze žďárského dopravního inspektorátu. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Michaela Lébrová.
"Zároveň se policisté obracejí také na řidiče, kteří místem projížděli v obou směrech a mají ve vozidle palubní kameru, která průběh dopravní nehody nebo jedoucího cyklistu zaznamenala, aby se přihlásili," uvedla mluvčí.
Oznámení o nehodě dostala policie okolo 20:00. Cyklista jel na kole značky CTM tmavší zelené barvy.