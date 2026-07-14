Policie hledá třiatřicetiletého pacienta psychiatrické nemocnice v Jihlavě

Policie vyhlásila pátrání po třiatřicetiletém Janu Stručovském, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice. V areálu nemocnice, ze které odešel, ho naposledy viděli v sobotu, informovala mluvčí policie Jana Kroutilová.
"Po přijetí oznámení začali policisté muže okamžitě ve městě hledat. Vyhlásili po něm celostátní pátrání. Prověřili vlakové i autobusové spoje, místa, na která má nebo v minulosti měl vazby, jeho známé a příbuzné. Do současné doby se muže najít nepodařilo," uvedla dnes Kroutilová.
Muž má bydliště na Jindřichohradecku. Je vysoký asi 187 centimetrů a má hnědé rovné vlasy. Když nemocnici opouštěl, měl na sobě bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. "Někdy nosí brýle a u sebe by mohl mít maskáčový batoh," dodala Kroutilová
Jakékoliv informace o pohřešovaném policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.