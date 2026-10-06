Policie hledá ženu z Jihlavy, nemá u sebe léky, které potřebuje

Policie vyhlásila pátrání po třicetileté Veronice Veselé z Jihlavy. Nemá u sebe léky, které potřebuje. Blízcí mají obavy i z toho, že si mohla ublížit. Naposledy ji viděli 5. října. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
"Ženu viděli její blízcí naposledy v pondělí 5. října v odpoledních hodinách, když odešla z místa bydliště na ulici Srázná v Jihlavě. Zpátky se ale nevrátila, do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu a je nekontaktní," uvedla Lébrová.
Mladá žena podle ní byla naposledy v kontaktu se svojí známou, když ji potkala v Malátově ulici v Jihlavě. Mohla by se pohybovat i v okolí Vílance nebo Puklic.
Je štíhlá a vysoká asi 166 centimetrů, má hnědé delší vlasy. Nosí dioptrické brýle. Na sobě měla šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát.
Jakékoliv informace o pohřešované policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.