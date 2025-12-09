Mluvčí krajské policie Jana Kroutilová oznámila, že byli kriminalisté v pondělí v Jihlavě a v Jihomoravském kraji celkem na pěti místech a zadrželi dva lidi.
„Jedná se o souvislost s případem v oblasti hospodářské trestné činnosti s podezřením na protiprávní nakládání s financemi. Prováděné úkony se týkaly subjektů poskytujících sociální služby,“ uvedla bez dalších podrobností Kroutilová. „Vzhledem k fázi prověřování případu a probíhajícím úkonům v současné době nelze poskytnout další podrobnější informace,“ dodala.
Zámek prozradil jen o něco málo víc. „V pondělí policie zadržela paní ředitelku (Alenu) Řehořovou, ta je nyní ve vyšetřovací vazbě. Na základě soudního příkazu, který jsem převzal, policie provedla prohlídky v prostorách Integrovaného centra sociálních služeb. Zajistili tam různý důkazní materiál a bude to dál předmětem šetření,“ hlásil tajemník jihlavského magistrátu.
Jaká škoda vznikla nebo zda je město mezi poškozenými, už ale nekomentoval.
Integrované centrum sociálních služeb je příspěvkovou organizací města a podle Zámka nyní dál funguje bez omezení.
„Policii jsme poskytli maximální součinnost, my sami nevíme, co se děje, počkáme na závěry policie,“ doplnil mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.