Policie: Jednatelé pacovské firmy připravili stát o víc než 95 milionů korun

Krajští kriminalisté ukončili vyšetřování podvodu s energiemi v Pacově na Pelhřimovsku. Škodu, která vznikla ministerstvu průmyslu a obchodu na vyplácených příspěvcích za výrobu z obnovitelných zdrojů, odhadla na více než 95 milionů korun. Obžalovaným jednatelům firmy hrozí pět až deset let vězení. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
Případem jednatelů společnosti BPS Pacov se policie začala zabývat v roce 2023, o rok později začala muže a ženu trestně stíhat. Oba podle ní několik let uplatňovali neoprávněný nárok na vyplacení takzvaného zeleného bonusu, když jako lokální spotřebu vykazovali mnohonásobně vyšší objem elektřiny, než kolik mohla vyrobit firemní bioplynová stanice.
Od roku 2013 do roku 2020 se podle obžaloby na podvodu podíleli oba jednatelé, později už jen žena, která se stala jedinou jednatelkou.
"Při rozsáhlém prověřování kriminalisté zjistili, a také prokázali, že deklarované množství elektrické energie vyprodukované a zároveň podle obviněných využité jako lokální spotřeba, zcela zjevně neodpovídalo reálné výrobě a lokální spotřebě u takto dimenzovaných bioplynových stanic. Toto následně potvrdily i znalecké posudky, které byly vypracovány v rámci vyšetřování," dodala Čírtková.