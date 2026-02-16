Do budovy motorestu se zloděj vloupal minulý týden v noci z úterý na středu. Odcizil různé pracovní nářadí, jako kapovací a okružní pily, čárové lasery, aku šroubováky a vrtací kladiva, průmyslové vysavače a další.
„Odcizené věci pak naložil do osobního vozidla Škoda Octavia, které měl vypůjčené od svého známého, a z místa odjel,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Jak z policejních fotografií vyplývá, auto naložil až po střechu.
Vůz policisté brzy vypátrali v Brně. Když k němu podezřelý přišel, zadržela ho speciální jednotka. V napěchovaném autě se stále nacházely všechny odcizené věci. Ty policisté vrátí majitelům. Vlastníkovi se vrátí i vypůjčené auto.
„Zadržený muž se k činu doznal,“ pravila Lébrová. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Muž z Brna byl obviněn z krádeže a poškození cizí věci. Obviněný byl již v minulosti soudně trestán, především za majetkovou trestnou činnost. Odcizené věci chtěl prodat a získané finanční prostředky použít pro vlastní potřebu.