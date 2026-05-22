Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Autor: hock
  7:22
Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc jak teoretická, tak i praktická příprava v autoškole. Cizincům hrozí až 2 roky vězení nebo zákaz činnosti.

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání českých řidičských průkazů. (22. května 2026) | foto: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Na případ policisté narazili během operativního šetření, cizinci totiž při žádostech o vydání českých řidičských průkazů na odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod předložili padělané nebo nepravdivě vystavené dokumenty.

Šlo například o potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškolách nebo lékařské posudky o zdravotní způsobilosti. Za falešné dokumenty měli navíc cizinci zprostředkovatelům zaplatit částky od 25 tisíc do 90 tisíc korun.

Kauza falešných řidičáků bobtná, policie obvinila už téměř padesát lidí

Vyšetřování poté ukázalo, že cizinci žádnou povinnou teoretickou ani praktickou přípravu nikdy neabsolvovali. Přesto však někteří získali oprávnění pro skupiny C1, C, CE nebo D, ačkoliv podle policie dosud nikdy neusedli za volant těchto typů vozidel.

„Je až s podivem, jak lehkovážně až lhostejně někteří cizinci přistupují k bezpečnosti na silnicích, kdy si ani neuvědomují, že nákladní souprava v rukou nezkušeného řidiče může během pár okamžiků stát smrtelně nebezpečnou zbraní,“ uvedl vedoucí oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Ondřej Mejzlík.

Další švindly v autoškolách. Na třetí pokus poslal bratra řidiče, ten taky neuspěl

Všech osm zadržených cizinců ve věku od 24 do 49 let nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv. Policisté jim zároveň odebrali podvodně získané řidičské průkazy.

V případě odsouzení jim hrozí až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti. Případ policie dál prověřuje a zjišťuje, zda se na podvodném jednání nepodílely další osoby, například zprostředkovatelé nebo lidé odpovědní za vystavení nepravdivých dokladů.

