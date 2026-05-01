Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do tří dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim z účtu odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech, uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
"Policie nikdy neposílá řidičům textové zprávy do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky," upozornila mluvčí.
U podvodné SMS je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě.