Oznámení o nálezu těla přijali policisté v sobotu. „S největší pravděpodobností se jedná o pohřešovaného muže, po kterém jsme pátrali od 27. dubna,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
K určení přesné příčiny a doby úmrtí byla nařízena soudní pitva. „Stejně tak budou provedeny nezbytné identifikační úkony, které by měly potvrdit totožnost muže,“ doplnila policejní mluvčí.
Jsou to jediné informace, které se k nálezu těla dosud rozhodla policie zveřejnit. „S ohledem na rodinu a blízké nebudeme poskytovat žádné další informace,“ vzkázala Dana Čírtková.
|
Kolemjdoucí našel u plotu firmy v Pelhřimově mrtvolu, zřejmě hledaného cizince
V pondělí 27. dubna vyhlásila policie pátrání po pohřešovaném čtyřiadvacetiletém muži z Jihlavy. „Naposledy byl viděn v sobotu 25. dubna v místě svého bydliště v Jihlavě, odkud odešel ve večerních hodinách. Zpátky se ale nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu,“ informovala tehdy jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že muž u sebe neměl mobilní telefon.
Jeho blízcí začali mít o mladého muže obavu a sami ho aktivně hledali. Když ale vyčerpali všechny svoje možnosti, obrátili se na policii. Policisté vyhlásili celostátní pátrání. Prověřili lokality, na které měl muž vazbu a kde by se mohl nacházet. Vše ale marně.