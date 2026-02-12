Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Autor: vok
  12:12
Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s pražskou Slavií v kuklách přepadlo, zbilo a oloupilo skupinu fanoušky soupeře. Vyšetřovatelé už útočníky obvinili z loupeže a výtržnictví. Hrozí jim až desetileté tresty.
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení. Nyní čelí obvinění z loupeže. | foto: Policie ČR

K potyčce a loupeži fanouškovského vybavení došlo na parkovišti nedaleko...
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...
Po úterním hokejovém derby mezi prvoligovými hokejisty Dukly Jihlava a Horácké...
15 fotografií

„Nic takového nelze tolerovat,“ důrazně vzkázala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Jihlavští policisté se případem zabývají už dva týdny.

Zmíněný incident mezi fanoušky se odehrál po skončení hokejového zápasu ve středu 28. ledna. Při něm se část jihlavských fandů domluvila na tom, že fanouškům Slavie seberou vlajky, šály a dresy. To také učinili.

K potyčce a loupeži fanouškovského vybavení došlo na parkovišti nedaleko Horácké arény.
Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení. Nyní čelí obvinění z loupeže.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná Horácka aréna. Pro fanoušky i hráče byly výpadek audiovizuálních systémů i výzva k evakuaci novou zkušeností.
15 fotografií

„Sledovali je na parkoviště, tam je maskovaní kuklami obestoupili a požadovali vydání věci. Ty získali násilím. Čtyři napadení muži čelili ranám pěstí, bránili se,“ popsala policejní mluvčí. Čtyři hostující fanoušci utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici.

Útočníkům se podařilo jednomu z napadených strhnout ze zad batoh a zmocnit se jeho megafonu. „S věcmi v celkové hodnotě přibližně za pětadvacet tisíc korun poté z místa utekli,“ dodala Jana Kroutilová.

Při vyšetřování případu policisté zjistili, že napadení má na svědomí sedm konkrétních fanoušků Dukly. Bylo mezi nimi pět mužů ve věku od dvaceti do devětadvaceti let, dvacetiletá žena a jeden mladistvý. Všichni jsou z Jihlavska a Pelhřimovska.

Kluby se od incidentu distancovaly

„Tento týden jsme je zadrželi v jeden den na různých místech. Všechny zadržené policisté odvezli na jihlavské oddělení. Kriminalisté zajistili rovněž věci, kterých se útočníci při činu zmocnili,“ přiblížila policejní mluvčí.

27. října 2025

„Zadržení muži a žena jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví spáchaných formou spolupachatelství,“ uvedl vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka, s tím, že sedmnáctiletý mladík je obviněn ze spáchání dvou provinění. V minulosti nikdo ze skupiny nebyl soudně trestán.

Na vyšetřování napadení s kriminalisty spolupracovaly oba kluby, které se od incidentu rázně distancovaly. „HC Dukla Jihlava se důrazně vymezuje proti jakýmkoli projevům násilí, a to jak na stadionu, tak mimo něj. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se samotným smyslem sportu,“ vydal v prohlášení jihlavský klub.

Podobně se vyjádřili zástupci HC Slavia Praha. „Děkujeme klubu HC Dukla Jihlava, jehož vedení jsme kontaktovali ještě v noci po zápase, za součinnost a podílení se na vyšetřování s Policií České republiky. Jakékoliv fyzické napadení považujeme za nepřijatelné,“ napsali.

Konflikty nová Horácká aréna přitahuje

Zároveň to vůbec není první konflikt v nové jihlavské Horácké aréně. Ta pro veřejnost slouží od druhé poloviny října. Hokejoví fanoušci se v ní vyřádili hned po otevření, když poničili toalety. Nedlouho poté byl jedním z fanoušků napaden člen ostrahy. Další fanoušci se v útrobách arény poprali v polovině listopadu při utkání s Kolínem.

K neobvyklé události došlo při dalším zápase se Vsetínem. Přes zákaz kouření si elektronickou cigaretu neodpustil jeden z jihlavských fanoušků. Tím se ovšem spustil protipožární poplach, který vyústil v kompletní vypnutí audiovizuálního systému a vyhlášení evakuace.

Jakékoliv incidenty v Horácké aréně a jejím nejbližším okolí pomáhá vyšetřovatelům rozlousknout kamerový a bezpečnostní systém v hale. Ten by měl patřit k vůbec nejmodernějším v Česku.

„Díky kamerám jsme schopni detekovat obličej každého jednotlivého návštěvníka v hledišti. Kvůli legislativě kamery nemohou být úplně ve všech prostorách haly. Velkou většinu jich ale pokrýt dokážou,“ říká jednatel Horácké multifunkční arény Martin Lindovský. Záznamy z kamer jsou v případě jakékoliv nepřístojnosti vyšetřovatelům k dispozici.

27. října 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Ilustrační snímek

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚOHS: Slovenská Assas Invest podnikatele Kovala může převzít Českou lékárnickou

ilustrační snímek

Slovenská společnost Assas Invest podnikatle Igora Kovala může koupit většinový podíl v ostravské firmě Česká lékárnická, která vlastní distributora léčiv...

12. února 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Lyžařské areály v Olomouckém kraji jsou díky technickému sněhu stále v provozu

ilustrační snímek

V Jeseníkách je díky dostatečné zásobě technického sněhu stále v provozu většina zimních středisek, vleky jezdí i v níže položených lyžařských areálech...

12. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových...

V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice....

12. února 2026  11:42,  aktualizováno  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrý start českých hokejistů na ZOH. Na úvod turnaje se střetnou s hvězdnou Kanadu

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začíná i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas odehrají s Kanadou.

12. února 2026  12:29

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

12. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Krušnohorské skiareály hlásí dobré podmínky navzdory mírné oblevě a dešti

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování zůstávají ve střediscích v Karlovarském kraji i přes oblevu dobré. Sněhu nepatrně ubylo, je mokrý a těžký, ale v provozu jsou všechna...

12. února 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:12

Messe Tulln: Zažijte vodní sporty na rakouském veletrhu lodí „Austrian BoatShow – BOOT TULLN" od 26. února do 1. března

12. února 2026  11:56

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

SUV mění trh ojetin. Prodeje v Auto ESA vzrostly od roku 2020 o 139 %

12. února 2026  11:55

Kyberútok ve firmách už není jen problémem IT, upozorňuje expertka z OK GROUP

12. února 2026  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.