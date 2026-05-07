Policie obvinila čtyři mladíky z krádeží nafty na Třebíčsku, dva nejsou plnoletí

Autor: ČTK
  12:34aktualizováno  12:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadrženi byli v polovině dubna. Celkově způsobili škodu asi 300.000 korun, informovala dnes mluvčí policie Jana Kroutilová. Už dřív policie uvedla, že se od března meziročně zvýšil počet krádeží pohonných hmot, souviset mohl s růstem jejich cen.

"V druhé polovině března se na Třebíčsku zvýšil počet krádeží pohonných hmot. Všechny případy policisté důkladně prověřovali a následně zjistili, že za nimi stojí stejní pachatelé," uvedla dnes Kroutilová. Na krádežích se podle ní podíleli dva dvacetiletí muži a také mladíci ve věku 15 a 17 let. Starším obviněným hrozí až pětileté vězení, u mladistvých je podle Kroutilové trest poloviční.

„Oba dvacetiletí muži jsou obviněni z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Milan Špaček. Mladíci se podle něj dopustili provinění. Jeden ze starších mužů už byl v minulosti soudně trestaný.

Čtveřice podle policie kradla naftu na přelomu března a dubna z nákladních aut a pracovních strojů a jednou také na vlakovém nádraží. "Jednalo se celkem o šest případů na různých místech Třebíčska, dále po jednom v okolí Moravského Krumlova a na Znojemsku. Tři z mladíků se dopustili všech krádeží, zbývající mladistvý v některých případech chyběl," uvedla Kroutilová.

S prázdnými kanystry jezdili na místa, kde pak naftu dostávali z více aut a strojů. Buď odšroubovali nebo vylomili víčko nádrže, prořízli hadici nebo nádrž provrtali. "Na vlakovém nádraží využili situace, kdy na vagonech byly naložené nádrže. Mladí muži odcizili kolem tří tisíc litrů nafty. Pohonné hmoty prodávali za výrazně nižší cenu, získané peníze si rozdělili a používali pro vlastní potřebu. Někdy odcizenou naftu použili pro sebe," dodala Kroutilová.

