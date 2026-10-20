Policie obvinila dvacetiletého cizince z dubnového požáru tělocvičny v Pacově

Policie obvinila dvacetiletého cizince ze založení dubnového požáru v přestavované tělocvičně gymnázia v Pacově na Pelhřimovsku. Za obecné ohrožení mu hrozí až osm let vězení. Požár způsobil přibližně šestimilionovou škodu. Muž je stíhaný na svobodě. Dnes o tom informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
Požár v Hronově ulici byl podle hasičů ohlášený 16. dubna před 17:00. Jeho uhašení trvalo asi dvě hodiny. Nikdo se při něm nezranil. "Při ohledání místa policisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru zjistili, že požár byl založen úmyslně. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří začali veškeré okolnosti požáru pečlivě prověřovat a pátrat po pachateli. Jejich práce vedla ke ztotožnění podezřelého muže, kterého v pátek 15. října zadrželi," uvedla Lébrová.
Muž byl podle kriminalistů už dřív za úmyslné založení požáru odsouzen. V tělocvičně oheň zapálil po neshodách se svým nadřízeným. Stačil mu k tomu zapalovač. "V budově se v té době nacházelo přibližně osm jeho spolupracovníků. Když jeden z nich ostatní upozornil na požár, pokusili se jej nejprve uhasit vlastními silami. Do hašení se zapojil i muž, který oheň založil. Požár se jim však dostat pod kontrolu nepodařilo a na místo přivolali hasiče," uvedla Lébrová. Dodala, že jakmile obviněný muž zaslechl přijíždějící hasiče, z místa utekl a hašení pozoroval zpovzdálí.