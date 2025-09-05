Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Autor: vok
  12:32aktualizováno  12:32
Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu. Policisté ji v letu zachytili. Jeden ji pak přidržoval, zatímco druhý odřízl lano. Za záchranu života oba nyní dostali ocenění.
Fotogalerie1

Policisté z Polné Martin Kašík a Jakub Nerad obdrželi ocenění za záchranu lidského života. | foto: Policie ČR

Pro Martina Kašíka a Jakuba Nerada sloužící na oddělení v Polné na Jihlavsku to měla být obyčejná noční služba. Po jedné hodině v noci na 26. srpna se však změnila v drama. Stačil jeden telefonát a pokyn k prověření události v Lukách nad Jihlavou.

Právě z tohoto městyse nedaleko Jihlavy přišlo oznámení o ženě. Podle dostupných informací byla ve velmi špatném psychickém stavu, vzala si lano a odešla. Policejní hlídka dostala za úkol ji pomoci najít a pokusit se zjistit, o co jde.

Policisté prošli dům, kde žena s přítelem bydlela. Společně s ním pátrali v okolí a snažili se najít místo, kde by se žena mohla ukrývat. Za tmy to nebylo jednoduché. Na konci dvora pak policisté vstoupili do stodoly.

Muž chtěl skočit z hráze přehrady, policisté mu to rozmluvili po telefonu

„Spatřili ženu, která seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano. Žena plakala a policistům řekla, aby se nepřibližovali a nechali ji být,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Žena stále seděla na trámu a bylo zřejmé, že je značně rozrušená. „Členové hlídky ji zkoušeli přesvědčit, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. Na to ale žena odvětila, že o dítě je postaráno, dodala, že se její problém nedá řešit,“ vylíčila mluvčí.

Žena policistu objala a děkovala za záchranu

Na trámu se přitom žena posouvala stále blíže k jeho okraji. A najednou skočila. Policisté bleskově zareagovali a v pádu ji zachytili a nadzvedávali, aby zabránili fatálnímu následku. Otec ženina přítele rychle podal štafle. „Jeden policista s mužem ženu, která chroptěla, stále podpírali. Druhý policista vylezl na štafle a podařilo se mu lano odříznout,“ řekla Čírtková.

Ženu poté policisté posadili na židli a poskytli jí první pomoc. „Najednou vstala a jednoho z policistů objala, plakala při tom a děkovala,“ sdělila mluvčí.

VIDEO: Muž chtěl skočit z mostu přes Svratku, včas ho zachránili policisté

Žena byla v šoku a byl z ní cítit alkohol. Nadýchala pak 2,3 promile. Policejní hlídka přivolala záchrannou službu, ta ji následně převezla do jihlavské nemocnice.

Oba policisty za projevení odvahy a osobní statečnosti ocenil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Oběma předal skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu. „Vždy, když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž naši policisté dokázali včas a správně reagovat, a pomohli tak zachránit lidský život, jsem pyšný, že jsou tito policisté součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině,“ poznamenal.

29. ledna 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Kroměříž zakládá společnost Srdcem doma, bude poskytovat domácí zdravotní péči

Město Kroměříž zakládá společnost s ručením omezením Srdcem doma, která bude poskytovat domácí zdravotní péči. Mezi zásadní důvody pro její vznik patří...

5. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Rekonstrukce domovů pro seniory po povodních stála Ostravu 70 milionů korun

Ostravský magistrát dokončuje opravy dvou domovů pro seniory, které loni v září zasáhly ničivé povodně. Rekonstrukce obou objektů si už vyžádaly 70 milionů...

5. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Menzel měl desítky ocenění, ale nikdy se nechlubil. Oscara i další teď můžete vidět

Pouhé dva dny mají zájemci na to, aby navštívili unikátní výstavu trofejí, ocenění a řádů režiséra Jiřího Menzela s názvem Ostře sledovaná ocenění. Akce se koná v galerii Písecká brána na Hradčanech...

5. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pohotový zásah. Žena s oprátkou kolem krku skočila z trámu, policisté ji chytili

Na tu službu dlouho nezapomenou. Doslova v poslední chvíli policisté Martin Kašík a Jakub Nerad z Jihlavska zachránili lidský život. Matka malého dítěte s oprátkou kolem krku skočila z trámu....

5. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie navrhla obžalovat muže z pokusu o vraždu, autem zavinil vážnou nehodu

Policie navrhla obžalovat jednadvacetiletého muže z pokusu o vraždu a dalších činů. Loni v únoru na Náchodsku v opilosti při honičce s policisty strhl auto do...

5. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Pardubický kraj investoval stovky milionů do modernizace školních budov

Pardubický kraj o letních prázdninách investoval stovky milionů korun do rekonstrukcí a modernizací školních budov. Práce se uskutečnily ve 28 zařízeních. Mezi...

5. září 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

ČEZ RunTour Winter Edition 2026: Nečekejte na jaro. Běhat můžete i v zimě!

5. září 2025  12:28

Převáženému stroji se uvolnilo rameno, trefilo kabinu protijedoucího auta

Rozbité čelní sklo a kabina nákladního auta je bilance páteční nehody na Jateční třídě v Plzni. Kolizi způsobila část pracovního stroje, který na podvalníku převážel kamion. Za jízdy se totiž...

5. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Na potřebu starat se o zeleň včetně stromů upozorňuje zcela nový brněnský projekt Oázy zeleně. Jeho součástí jsou třeba vodní prvky v podobě pítek či nádrží na dešťovou vodu zachycenou na střechách....

5. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.