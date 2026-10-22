Policie pátrá po šestnáctileté dívce z Havlíčkova Brodu

Policie pátrá po šestnáctileté Sofii Tesárkové z Havlíčkova Brodu. Matka oznámila její pohřešování 13. října večer. Uvedla, že dcera měla odejít za kamarádem, ale od té doby se jí na mobilu nedaří kontaktovat. Dívka má podle policie psychické problémy a bere léky, které u sebe je nemá. Lidé, kteří o ní něco ví, mohou zavolat na tísňovou linku 158. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Pohřešovaná dívka je vysoká 164 až 168 centimetrů, je hubená a má delší černé rovné vlasy. Nosí brýle. Často mění barvu vlasů a může mít i paruku. Policisté po ní bez úspěchu pátrali u kamarádů a známých i v místech, kde by se mohla pohybovat. Proto teď požádali o pomoc veřejnost.