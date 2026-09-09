Pokud o něm někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové.
Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit
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Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...
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Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....
Policie hledá dvaatřicetiletého muže. Má v úmyslu si ublížit
Policie na Jihlavsku hledá dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který má podle ní v úmyslu si ublížit. Pohybuje se zřejmě mezi Polnou a Zábornou. Vydat se mohl i na Žďár nad Sázavou, informuje policie. ...
Babí léto může být past na zdraví. Jedna chyba v oblečení vám znepříjemní podzim
Babí léto může trvat několik týdnů a svádět k pocitu, že podzim ještě nezačal. Organismus už ale změnu ročního období vnímá. Zkracující se dny, méně slunce a výrazné rozdíly mezi ranní a odpolední...
Soud potvrdil ústavní výchovu v situaci, kdy otec manipuloval dceru proti matce
Justice nechybovala, když nařídila ústavní výchovu dívky, kterou otec manipuloval proti matce. Otcovu stížnost zamítl Ústavní soud (ÚS). Potvrdil, že ústavní...
V břidličném Flascharově dole v Odrách se otevřela nová prohlídková trasa
V historickém břidličném Flascharově dole v Odrách na Novojičínsku se otevřela nová zážitková prohlídková trasa. Je určena návštěvníkům od 15 let bez...
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Art Week v Liberci propukne v sobotu
Slavnostní zahájení 10. ročníku festivalu současného umění Art Week Liberec 2026 proběhne v sobotu od 14 hodin v liberecké Linserce za účasti umělců a organizátorů.
Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů
Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...
Klimatolog: Krajině chybí za loňský a letošní rok až stovky milimetrů srážek
České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru, který napršel v letech 1991 až 2020. Například standardně suché jižní Moravě...
V děčínské zoo se v létě narodila mláďata tří druhů kočkovitých šelem
Veterináři dnes v zoologické zahradě v Děčíně zkontrolovali všech pět koťat, která se tam v létě narodila. Všechna mláďata podstoupila první vakcinaci. U dvou...
V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů
V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů. Pozici obhajuje starosta Michal Kozár (ANO) i...
Policie obvinila řidiče kamionu, který vjel ve Velimi na přejezd před rychlík
Kolínští kriminalisté obvinili řidiče kamionu, který ve Velimi na Kolínsku vjel na železniční přejezd před přijíždějící rychlík s přibližně 180 cestujícími....
Lavi řádil v Pardubicích. Jakub Štáfek mě při natáčení Vyšehradu Třy poslal před kameru
Sluníčko, tisíce komparzistů, sranda na place. Pardubický fotbalový stadion si vychutnal natáčení bijáku Vyšehrad Třy. Bude to hit, ve kterém nebudou chybět nádherně nechutné scény.
Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče
Hromadná rvačka se strhla v úterý odpoledne přímo v centru Prahy. Hned několik lidí se popralo na Hlávkově mostě v Holešovicích, na chvíli se kvůli tomu zastavila doprava. Jednomu z účastníků navíc...