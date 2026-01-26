Opilý muž spadl cestou z restaurace do koryta potoka, v mrazu tam ležel hodiny

Autor: vok
  9:52aktualizováno  9:52
Život policisté zachránili podnapilému muži, který se v noci vydal pěšky z Kadova do Fryšavy pod Žákovou horou na Žďársku. Muž cestou spadl do koryta potoka. Policejní hlídka ho po více než čtyřech hodinách nalezla značně prochladlého a drobně poraněného.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Pro policisty, kteří drželi službu v Novém Městě na Moravě při Světovém poháru v biatlonu to bylo velké zpestření. Jedenáct hlídek se v noci na neděli zapojilo do velkého pátrání v okolí nedalekého Kadova.

Žena oznámila na tísňové lince kolem půl druhé v noci, že postrádá svého manžela a má o něj strach. „Muž měl odejít z restauračního zařízení v Kadově kolem třiadvacáté hodiny s tím, že jde pěšky do obce Fryšava pod Žákovou horou. Mobilní telefon u sebe neměl,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do pátrání se postupně zapojily dostupné hlídky včetně policejního psovoda. Policisté prověřili zdravotnická zařízení v okolí i taxislužby, jejichž vozy se v oblasti pohybovaly. Vše s negativním výsledkem.

Při noční táborové hře se v lese ztratila dívka. Hledání pomohlo, že nepanikařila

Šestačtyřicetiletého pohřešovaného muže se podařilo nalézt krátce po půl čtvrté ráno. Policisté z pohotovostního oddělení ho objevili prochladlého a podnapilého v korytu potoka v Kadově. „Zřejmě tam spadl, když se vracel v noci domů z místní hospody,“ konstatovala mluvčí.

Podle ní byl muž drobně zraněn, ovšem ne natolik, aby to vyžadovalo výjezd zdravotnické záchranné služby. Muže tak předali jeho rodině.

„Policisté muži zachránili život. Vzhledem k místu, kde se nacházel, a venkovním klimatickým podmínkám by do rána byl zásadním způsobem ohrožen,“ dodala Dana Čírtková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Historický moment pro Zoo Praha, do čela nastupuje žena. Bobek se z veřejného života stáhl

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti...

26. ledna 2026  12:14

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

26. ledna 2026  12:02

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Výzkum: Největší motivací pro vyšetření prostaty je otevřený rozhovor s lékařem

ilustrační snímek

Nejúčinnější motivací pro preventivní vyšetření prostaty je osobní doporučení a otevřený rozhovor s praktickým lékařem. Zjistili to odborníci z brněnské...

26. ledna 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Výzkum: Největší motivací pro vyšetření prostaty je otevřený rozhovor s lékařem

ilustrační snímek

Nejúčinnější motivací pro preventivní vyšetření prostaty je osobní doporučení a otevřený rozhovor s praktickým lékařem. Zjistili to odborníci z brněnské...

26. ledna 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.