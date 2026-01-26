Pro policisty, kteří drželi službu v Novém Městě na Moravě při Světovém poháru v biatlonu to bylo velké zpestření. Jedenáct hlídek se v noci na neděli zapojilo do velkého pátrání v okolí nedalekého Kadova.
Žena oznámila na tísňové lince kolem půl druhé v noci, že postrádá svého manžela a má o něj strach. „Muž měl odejít z restauračního zařízení v Kadově kolem třiadvacáté hodiny s tím, že jde pěšky do obce Fryšava pod Žákovou horou. Mobilní telefon u sebe neměl,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Do pátrání se postupně zapojily dostupné hlídky včetně policejního psovoda. Policisté prověřili zdravotnická zařízení v okolí i taxislužby, jejichž vozy se v oblasti pohybovaly. Vše s negativním výsledkem.
Šestačtyřicetiletého pohřešovaného muže se podařilo nalézt krátce po půl čtvrté ráno. Policisté z pohotovostního oddělení ho objevili prochladlého a podnapilého v korytu potoka v Kadově. „Zřejmě tam spadl, když se vracel v noci domů z místní hospody,“ konstatovala mluvčí.
Podle ní byl muž drobně zraněn, ovšem ne natolik, aby to vyžadovalo výjezd zdravotnické záchranné služby. Muže tak předali jeho rodině.
„Policisté muži zachránili život. Vzhledem k místu, kde se nacházel, a venkovním klimatickým podmínkám by do rána byl zásadním způsobem ohrožen,“ dodala Dana Čírtková.
