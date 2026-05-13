Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

Autor: evs
  13:32aktualizováno  13:32
Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich úspory, mají často velmi bujnou fantazii. Jednou se vydávají za prince, podruhé za amerického vojáka či lékaře. V Třebíči nyní policie vyšetřuje případ podvodu, kdy si důvěřivá žena dlouho myslela, že má vztah se slovenským zpěvákem Palem Haberou.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

I přes neustálé varování policie před podvodníky, kteří se neštítí okrádat důvěřivé lidi o peníze, se najdou vždy další a další oběti. Zatím poslední případ z Třebíče dokazuje, že kreativita pachatelů nezná mezí.

Zhruba před dvěma lety začal jeden takový přes aplikaci FB Messenger komunikovat s ženou z Vysočiny pod falešnou identitou populárního zpěváka Pavola Habery. Z jeho zpráv byla žena nadšená, o pravosti jména a účtu absolutně nepochybovala.

„Jejich vztah postupně přešel z přátelského do ‚mileneckého‘, a to i přestože se nikdy nepotkali,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po nějakém čase spolu žena a údajný Habera komunikovali také přes Instagram. Loni ji potom „zpěvák“ začal přesvědčovat, aby se potkali. A následně od ní dostal adresu jejího trvalého bydliště.

„Od té doby jí sliboval setkání, které ale vždycky oddaloval. Následně po ženě začal požadovat zaslání finanční hotovosti, která by pokryla náklady na ubytování a jeho cestu ze Slovenska na Vysočinu,“ prozradila Čírtková.

Měla si vybrat model auta

Žena podle policie s návrhem souhlasila a falešný Habera jí poté poslal do messengeru pokyny k platbě, které žena prováděla v různých částkách ze svého bankovního účtu.

Postupně si podle pokynů „svého“ přítele nainstalovala další a další aplikace, včetně Zangi.

„Přes ni pak ženu kontaktoval profil Tesla Delivery, který ji sdělil, že obdrželi objednávku od Pavola Habery na koupi vozidla Tesla. Žena si měla vybrat model vozidla, ke kterému bylo ale nutné zakoupit kartu Tesla Coin, aby mohla vozidlo nabíjet. A to za částku 600 eur,“ uvedla policejní mluvčí.

Následně žena získala číslo účtu, na které měla peníze poslat, což skutečně udělala. Poté se však rozhodla platby stornovat. Kontaktovala proto informační linku banky, kde se dozvěděla krutý verdikt: stala se obětí podvodu.

„Ženě tak do současné doby vznikla škoda 1 800 eur, což představuje částku téměř 44 tisíc korun,“ dodala Čírtková. „V této souvislosti opět varujeme před podobnými podvodníky. Lidé by měli být opatrní, ostražití a ženy více přemýšlet o tom, zdali je podobný druh vztahu se známou osobností reálný.“

11. května 2026

