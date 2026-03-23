Na zvonek u staršího rodinného domku zazvonili čtyři muži ve věku 29, 30, 33 a 55 let odpoledne. Tvrdili mu, že jdou natřít plot, jak byli domluveni. Senior jim důvěřoval, myslel si, že práce objednal někdo z rodiny.
Přibližně po hodině přišli muži za domácím, že chtějí za vykonanou práci zaplatit. „Řekli si o 86 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Lébrová. Tolik peněz u sebe důchodce neměl. Čtveřice „dělníků“ ho proto odvezla do banky, kde si peníze vybral v hotovosti a mužům je předal. Ti ho pak odvezli domů.
Dlouho si ale „výdělku“ neužili. Hned následující den kompletní čtveřici zadrželi policisté v Ledči nad Sázavou. „Muži byli následně převezeni na policejní služebnu a umístěni do policejních cel,“ přiblížila Lébrová.
Jak dodala, jednalo se o cizince, kteří v České republice trvale nežijí, ale přijíždějí nabízet řemeslné práce a pak se vracejí zpět domů. Všechny kriminalisté obvinili z podvodu.
Při jejich zadržení policisté zajistili i finanční hotovost v hodnotě téměř osmdesáti tisíc korun v české i cizí měně. „Lze předpokládat, že pochází z trestné činnosti,“ konstatovala mluvčí.