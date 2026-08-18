Zhruba půl hodiny po půlnoci dostali policisté informaci, že kolem obce Baštínov na Havlíčkobrodsku se pohybuje osobní auto Škoda, jehož jízda je na první pohled velmi nebezpečná. Jedna z hlídek, která se pohybovala nedaleko, se proto vozidlo pokusila zastavit a zkontrolovat.
„Řidič ale začal policistům ujíždět směrem k železniční trati. Během jízdy se přitom dopustil řady dopravních přestupků. Ve chvíli, kdy hlídka vozidlo dojela, bylo uvízlé v koridoru kolejiště a jeho osádka z vozidla utekla,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Michaela Lébrová.
Policie začala po osádce okamžitě pátrat a jako prvního našla v nedalekém houští šestnáctiletého mladíka. V hledání zbytku posádky pak pomáhal přivolaný policejní psovod se služebním psem. „Podle získaných informací se hledali mladíci ve věku patnáct až sedmnáct let,“ doplnila Lébrová.
|
Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem
Za volantem auta měl přitom sedět sedmnáctiletý mladý muž, který sice je držitelem potřebného řidičského oprávnění, jenže v tomto případě řídil bez přítomnosti mentora.
Klíčky sebral doma bez vědomí rodičů
„Vozidlo Škoda Octavia patří rodině jeho šestnáctiletého kamaráda, který vzal doma klíčky od vozidla bez vědomí rodičů. Vyjma řidiče byly dechové zkoušky u ostatních mladíků pozitivní, kdy naměřené hodnoty nepřesáhly půl promile alkoholu,“ prozradila policejní mluvčí.
Nicméně spoustu lahví s alkoholem policisté našli přímo ve vozidle, načež začali pátrat po tom, jak se k nim osádka auta dostala. A nestačili se divit. Povedené kvarteto výrostků se totiž před jízdou vloupalo do kiosku v Poděbabech.
|
Šestnáctiletý chlapec převrátil auto, vážně zranil sebe i dvě mladší dívky
„Vnikli do vnitřních prostor, odkud odcizili více než 10 lahví tvrdého alkoholu a tři lahve limonády. Svým jednáním způsobili celkovou škodu za více než pět tisíc korun,“ hlásila Lébrová.
Havlíčkobrodští policisté podle ní zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění krádeže ve formě spolupachatelství. Případ se nadále prověřuje.