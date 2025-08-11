Kolem policejního superbu v civilním provedení prosvištělo Audi A6 s německou registrační značkou v sobotu v půl desáté dopoledne na 100. kilometru ve směru na Prahu. Na monitoru radaru se objevila hodnota 214 kilometrů v hodině. Šofér výrazně překročil povolenou stotřicítku.
Policisté vozidlo dohnali a zastavili ho na nejbližším odpočívadle. Řídil ho dvaačtyřicetiletý cizinec. Překročení rychlosti sice bylo jediným jeho prohřeškem, za to takřka fatálním.
„Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. V hotovosti a rovnou na místě řidič také uhradil kauci ve výši deset tisíc korun.
Další dvě vysoká překročení rychlosti, po nichž následovalo zadržení řidičského průkazu a zakázání jízdy, zaznamenali policisté v neděli. Nejprve krátce před devátou radar zachytil Audi RS7 s německou registrační značkou na 87. kilometru ve směru na Prahu při rychlosti 204 kilometrů v hodině. O čtyři a půl hodiny později se tentýž přestupek odehrál v opačném směru na 135. kilometru. Porsche Cayenne s českou registrační značkou jelo rychlostí 186 km/h.
|
Srb se řítil noční D1 rychlostí 237 kilometrů v hodině, vyhmátla ho hlídka
Obě vozidla policisté zastavili na odpočívadlech a přestupek sepsali. V případě devětačtyřicetiletého cizince uložili desetitisícovou kauci, osmašedesátiletého řidiče Porsche bude řešit příslušný správní úřad.
„Pokud po dálnici projíždí řidič tak vysokou rychlostí, ohrožuje i ostatní účastníky silničního provozu. V sobotu i v neděli byl na D1 silný provoz a jakákoliv dopravní nehoda mohla průjezdnost dálnice výrazně zkomplikovat,“ poznamenal Jiří Chvátal, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.
|
Německé porsche se po D1 řítilo rychlostí 220 km/h, řidič musel zaplatil i kauci
Možnost zadržet na místě řidičský průkaz při vysokém překročení rychlosti dává od počátku loňského roku policistům novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přistupují k tomu, pokud řidič překročí povolenou rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více.
„Přestupek se dále řeší ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a v rámci bodového systému dostane šest trestných bodů,“ doplnila Dana Čírtková.