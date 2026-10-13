Policie řeší nebezpečné vyhrožování na základní škole na Jihlavsku

Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Dnes ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Kvůli věku chlapce další informace nesdělila.
Výhrůžky, které blíže neupřesnila, podle ní směřovaly především vůči ostatním spolužákům a škole. Policie byla přivolána kolem 09:00. "Vzhledem k tomu, že by mohlo hrozit nebezpečí, že tento žák bude ve svém zvláštním chování a jednání pokračovat, na místo byly vyslány policejní hlídky k provedení šetření a nezbytných úkonů," uvedla Čírtková. Školu ocenila za rychlé přivolání policie a nepodcenění nebezpečí.
"Dostali jsme podnět z prostředí mimo školu o možném riziku ze strany jednoho z žáků. Na základě školení Ochrana měkkých cílů od Policie ČR, které proběhlo na škole pro zaměstnance před půl rokem, jsme kontaktovali pana školitele a po poradě s ním přímo Policii ČR, té jsme popsali situaci a na základě informací se rozhodla přijet," sdělil ČTK ředitel školy Michal Vrzáček. Blíž ranní incident nepopsal. Ve škole ale podle něj byla celou dobu zajištěná bezpečnost a nikomu nic nehrozilo.
Vchod do školy střeží kamera, aby bylo možné kontrolovat příchozí. Škola se pro žáky otevírá 20 minut před vyučováním. "A příchod žáků pan školník kontroluje, aby se do školy nedostal někdo nepovolaný," dodal ředitel k zajištění bezpečnosti ve školní budově.
"Ve věci budeme dál provádět šetření a úkony jsme zahájili pro podezření z nebezpečného vyhrožování," dodala k události Čírtková.