Stačí chvilka a veškeré úspory jsou pryč. Internetových podvodů raketově přibývá

Martin Vokáč
  14:12aktualizováno  14:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyplnila registraci na internetu a postupovala dle pokynů. Místo výnosu z investice však žena přišla o 450 tisíc korun. Další muž zase ofotil a poslal „bankéři“ občanku. Stálo ho to 29 tisíc korun. Podvodů na internetu přibývá. V prvním pololetí jich na Vysočině policie registrovala oproti loňsku o třetinu víc.

„I když se intenzivně věnujeme prevenci a veřejnost pravidelně upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a další k bankovním účtům, lidé jsou stále neopatrní. Často tak přicházejí o své celoživotní úspory. S takovými případy se setkáváme denně,“ posteskl si Pavel Peňáz, náměstek ředitele policie na Vysočině.

Pachatelé podle něho vymýšlejí stále nové způsoby útoků, prostřednictvím kterých se dostávají k úsporám obětí. Dva případy zmíněné v úvodu článku jsou už poměrně obvyklé. Přesto jsou těmi posledními, které vysočinští policisté na poli kyberkriminality začali prošetřovat.

Parkování za 15 tisíc korun

Velkou novinkou nejen pro samotnou oběť, ale i pro samotné kriminalisty byl nedávný případ z Jihlavy. Podvodníci zneužili parkovací aplikaci v Jihlavě a dokázali přesvědčit ženu, která nic nedlužila, že neuhradila parkovné. Připravili ji o 15 tisíc korun.

Nejprve ji na mobil přišla zpráva od odesílatele PARK. „SMS obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Součástí zprávy byl i odkaz, na který žena klepla a vyplnila údaje. A to stačilo.

Po Česku se začala šířit nová vlna podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné. Tyto zprávy vypadají důvěryhodně, často obsahují i čas a místo parkování. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod.

Hana Marhanovámluvčí magistrátu v Jihlavě

Na tento způsob podvodu ve varování upozornil i jihlavský magistrát. „Po Česku se začala šířit nová vlna podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné. Tyto zprávy vypadají důvěryhodně, často obsahují i čas a místo parkování. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod,“ uvedla Hana Marhanová, mluvčí magistrátu.

„Příjemcům doporučujeme, aby na odkazy v podobných zprávách v žádném případě neklikali a nezadávali své osobní ani platební údaje. Informace o skutečných parkovacích relacích a platbách si mohou bezpečně ověřit přímo v aplikaci nebo na oficiálních internetových stránkách,“ vyzval Václav Soukup, ředitel společnosti EasyPark pro Českou republiku.

Velmi malá šance získat peníze zpět

Jen za první pololetí letošního roku policie na Vysočině evidovala celkem 704 podobných trestných činů. „To je o 181 více než za stejné období loni. Představuje to nárůst o 34,6 procenta,“ převedla do řeči statistik a čísel Dana Čírtková.

Objasněnost této trestné činnosti je dlouhodobě velice nízká. Ze všech více než sedmi stovek těchto podvodů se úspěšně vyřešit a dopadnout pachatele podařilo pouze u 99 z nich. To není ani 15 procent. Podvedení tak mají jen velmi malou šanci někdy získat peníze zpět.

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Ze zveřejněných policejních statistik vyplývá, že v prvním pololetí se společnost na Vysočině chovala o něco málo hůře, než tomu bylo ve stejném období loňského roku. Celkový počet trestných činů na Vysočině vzrostl o 52 na 2 772 případů. Nárůst činí necelá dvě procenta.

Vedle internetových podvodů na tom má největší podíl hospodářská trestná činnost. I trestných činů spadajících do této kategorie přibylo o více než třetinu na 319 případů. Ovšem objasnit se podařily téměř dvě třetiny z nich, což je výrazně nadprůměrné číslo. Výrazněji přibylo i mravnostních trestných činů.

Stíhaných mužů je výrazně více než žen

Některých trestných činů naopak ubylo. Nejvíce v kategorii násilné trestné činy. „Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 317 násilných trestných činů, což je o 41 méně než za stejné období loňského roku,“ potvrdila Čírtková.

Objasnit se podařilo polovinu z nich. Do této kategorie lze řadit i jedno pozitivum. Kriminalisté za první pololetí nemuseli na Vysočině řešit ani jednu vraždu. Výrazně méně trestných činů policisté zaznamenali i na poli drogové trestné činnosti.

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Ještě jedna čísla z pololetní statistiky se mohou zdát zajímavá. V prvních šesti měsících letošního roku policisté na Vysočině začali stíhat celkem 1 342 osob. Z nich bylo 1 102 mužů a jen 234 žen.

„Mezi podezřelými osobami je 25 nezletilých, 59 mladistvých, 474 recidivistů, 235 cizinců a šest právnických osob,“ prozradila Čírtková. Způsobená škoda přesáhla částku 852 milionů korun.

„Podvodné SMS se tváří jako upozornění na nezaplacené parkovné.“ Hana Marhanová, mluvčí radnice

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