Policie v Třebíči od úterý hledá nemocného muže, nemá u sebe léky

Policie v Třebíči hledá šestapadesátiletého Radka Lahodu. Je nemocný, ale nemá u sebe léky, které potřebuje. Kvůli tomu může být v ohrožení života. Policie ho hledá od úterý, uvedla dnes na síti X. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové odešel z domu bez mobilního telefonu už v pondělí. Mířil na chatu do zahrádkářské kolonie na okraji Třebíče za Vltavínskou ulicí, kde chtěl přespat. Když se druhý den nevrátil domů, jeho žena ho začala hledat, pak kontaktovala policii.
"Po přijetí oznámení se rozběhla pátrací akce, policisté prověřili místa, kde by se mohl muž nacházet, prověřili zdravotnická zařízení a poté pátrání probíhalo zejména v lokalitě zahrádkářské kolonie v Třebíči, ale bohužel bez kladného výsledku. Pátrání bylo v noci ukončeno s tím, že dneska budou policisté v pátrání pokračovat v rámci běžného výkonu služby," uvedla Čírtková.
Muž by měl mít na sobě khaki mikinu, šedé kalhoty a modrou kšiltovku, na nohou béžové látkové boty na tkaničky. "Muž je vysoký 180 centimetrů a při odchodu z domova nebyl oholený, měl delší vousy, lidově řečeno strniště. Vlasy má prošedivělé, nakrátko střižené, spíše mu trčí na hlavě a má zelenohnědé oči," dodala Čírtková.
Pokud někdo muže viděl nebo ví, kde se nachází, má se obrátit na linku 158.