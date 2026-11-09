Policie z Vysočiny hledá patnáctiletou dívku, pohřešuje se od září

Policie pátrá po patnáctileté Natálii Ovsepjan, která aktuálně bydlí v obci Štoky na Havlíčkobrodsku. Blízcí ji viděli naposledy v neděli 27. září ráno. Lidé, kteří o ní něco vědí, mohou zavolat na tísňovou linku 158. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Dana Michaela Lébrová.
"Když se vrátila její matka v odpoledních hodinách domů, dívka se doma již nenacházela a do současné doby se do místa bydliště nevrátila, nepodala o sobě žádnou zprávu a není kontaktní," uvedla Lébrová. Vypátrat se ji zatím nepodařilo ani policistům.
Pohřešovaná dívka je vysoká asi 150 centimetrů, má střední postavu a tmavé dlouhé rovné vlasy.