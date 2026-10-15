Policisté obvinili muže z prodeje pervitinu na Jihlavsku, hrozí mu deset let

Jihlavští policisté obvinili osmadvacetiletého muže z distribuce pervitinu. Už dříve byl za činnost spojenou s distribucí drog odsouzen, byl v podmínce. Nyní je stíhaný na svobodě, hrozí mu až deset let vězení, uvedla policejní mluvčí Klára Kalinová.
Policie muže zadržela v pondělí v podvečer na cestě mezi Batelovem a Jihlavou. Podle mluvčí existovala důvodná obava, že podezřelý muž může být pod vlivem návykových látek, a nešlo tedy předpokládat jeho možné chování při zadržení. "Z tohoto důvodu provedli samotný zákrok policisté ze speciální jednotky Dukovany," dodala Kalinová.
Kvůli trestné činnosti spojené s drogami byl obviněný pravomocně odsouzený už v roce 2023. Dostal roční trest vězení s podmínkou do konce září 2027.