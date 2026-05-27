Tradiční politickou baštou na Vysočině zůstávají lidovci. I jim však klesá počet členů

Radek Laudin
  12:12aktualizováno  12:12
Sledovat Metro na Googlu
Za posledních dvacet let přišly politické strany na Vysočině o tisíce členů. Také došlo v tomto ohledu ke změně na prvním místě žebříčku. Dříve dlouhé roky nejpočetnější komunisty vystřídali v regionu lidovci. Přesto ani jim se nevyhnuly výrazné poklesy.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Karel PešekMAFRA

Třeba v roce 2003 měli komunisté na Vysočině necelých šest tisíc členů. Na jaře roku 2007 jich bylo už jen 4 697 s průměrným věkem kolem sedmdesáti let. Tenkrát byli v kraji stranou s nejširší základnou.

Postupem času je vystřídali lidovci. Ti už dnes ale mají taky na Vysočině podstatně méně lidí než před dvaceti lety. „Náš nynější počet je kolem tisícovky členů,“ shrnul Marek Nevoral, který byl letos v dubnu potvrzen ve funkci krajského předsedy KSČM.

Lidovci dnes mají na Vysočině zhruba 1 800 členů. Přitom v roce 2007 měli ve stejném kraji 4 584 členů s věkovým průměrem kolem šedesáti let.

„Postupem let nám ubývají. V současné době se celorepublikovou kampaní snažíme oslovit potenciální členy. U nás na Vysočině máme od podzimu nového poslance Benjamina Činčilu, který by mohl zaujmout i mladší věkovou kategorii,“ doufá Lucie Lukšů, krajská manažerka lidovců. Činčilovi je třicet let a nově je prvním místopředsedou lidovců pod vedením Jana Grolicha.

ODS drží stabilní čtyři stovky

Občanští demokraté měli v roce 2001 na Vysočině 940 členů. Tehdy straně ještě předsedal Václav Klaus. V dalších letech se jejich základna na Vysočině dál zvětšovala. V roce 2007 narostla ODS na počet 1 207 členů, z toho měla 358 žen. Jen si připomeňme, že tehdy stranu vedl Mirek Topolánek a na Vysočině měla ODS hejtmana Miloše Vystrčila, dnešního předsedu Senátu. Vystrčil byl v letech 2014 až 2022 i místopředsedou této strany.

Počet členů ODS v kraji se ale postupně zmenšoval. „Na Vysočině máme aktuálně 410 členů a tento počet je dlouhodobě stabilní,“ sdělil Radek Šauer, regionální manažer ODS na Vysočině.

Členskou základnu podle něj ovlivňuje i to, jak lidé, a tedy i členové, vnímají aktuální politiku ODS. „Vedle toho ale hrají podstatnou roli například kampaně Mladé ODS, díky kterým registrujeme hned nemálo nových členů do 25 let. S blížícími se komunálními volbami navíc vnímáme i větší ochotu lidí aktivně se zapojit do politiky, ať už formou spolupráce, nebo přímo kandidaturou na místních kandidátkách,“ doplnil Radek Šauer.

Vládci kraje s malou základnou

V době před dvaceti a více lety, od kdy vývoj počtu členů stran na Vysočině redakce sleduje, ještě neexistovalo hnutí ANO Andreje Babiše. To je nyní nejsilnější politickou silou nejen v české vládě, ale i na vysočinském hejtmanství a jihlavském magistrátu. Členů má ale v kraji méně než třeba mimoparlamentní komunisté a SOCDEM. „Počet členů hnutí ANO v Kraji Vysočina je 122 a dlouhodobě se mírně navyšuje,“ sdělila Adéla Dospíšilová, krajská manažerka hnutí ANO.

Podle Petra PaulaSPD na Vysočině řádově stovky členů. „Přesné číslo nezveřejňujeme,“ řekl Paul.

Vysočina zvolila nové vedení kraje, hejtmanem se stal Martin Kukla z ANO

Sociálních demokratů bylo v Kraji Vysočina před necelými dvaceti lety 824. Tehdy stranu vedl Jiří Paroubek. Jejich věkový průměr byl v té době dvaapadesát let. Vůbec nejvíc lidí měla tehdejší ČSSD na Vysočině v roce 2002, když končila vláda Miloše Zemana. Ten navíc v kraji trávil volné chvíle a hodně o Vysočině mluvil. V té době měla strana v kraji téměř devět stovek členů. Pak začal postupný úbytek. Dnes jich je kolem dvou stovek. „Předpokládám, že ještě bude nějaký úbytek členské základny,“ odhadl současný předseda SOCDEM na Vysočině Martin Hyský.

Jeho strana se ještě podílí v koalici na řízení hejtmanství a chce kandidovat i v letošních komunálních volbách.

Členů nových hnutí spíš ubývá

Členská základna hnutí STAN čítá na Vysočině 106 jmen. „Rozrůstá se kontinuálně. Největší zájem zaznamenáváme v posledních měsících. Máme dvojí typ členství, a to registrovaný příznivec a člen. Rozhodně nás přibývá, a to jak na krajské, tak celostátní úrovni,“ ujistila Jana Kunstová, krajská tajemnice hnutí STAN.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Naopak členů TOP 09 v kraji spíše ubývá z dlouhodobého hlediska. „Ale není to nějak výrazné číslo. K dnešnímu dni má TOP 09 na Vysočině 90 členů,“ oznámil Zbyněk Liška, krajský manažer strany.

Pirátů je v současnosti v kraji ještě méně, rovná padesátka. „Máme i šest pozastavených členství, kde lidi nezaplatili členský příspěvek. Naopak se nám hodně navýšil počet registrovaných příznivců, ale těch členů je jen padesát,“ popsal Jan Pošvář za krajské vedení Pirátů.

S krajskými zástupci Motoristů sobě se redakci iDNES.cz nepodařilo spojit ani přes opakované pokusy.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Zámky lásky pustoší pražské památky i na Malém náměstí.

vydáno 27. května 2026  13:50

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítka a pítka jsou v létě oázou.

vydáno 27. května 2026  13:49

Praha - metro Karlovo náměstí

Praha - metro Karlovo náměstí

Z vestibulu stanice metra Karlovo náměstí mizí bývalá provozovna . Uprostřed vestibulu je jen konstrukce .

vydáno 27. května 2026  13:49

Havelská

Havelská

Pítko na Havelském trhu je v parném dni oázou.

vydáno 27. května 2026  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla neprůjezdná několik desítek minut. Záchranáři pomáhali na...

27. května 2026  9:12,  aktualizováno  13:41

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání, vydrží i povodeň

PoĹ™Ă­ÄŤnĂ­ policie v ĂšstĂ­ nad Labem mĂˇ novĂˇ krytĂˇ plovoucĂ­ stĂˇnĂ­, vydrĹľĂ­ i povodeĹ

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání. Dvě garáže slouží pro čtyři lodě, kotveny jsou do břehu, odolají tak podle investora i největší...

27. května 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Noc kostelů 2026: Orloj, deskovky nebo grilovačka. Kterých 5 míst v Praze stojí za vidění?

Staroměstská radnice

Brány stovek chrámů, klášterů, kaplí, refektářů, modliteben či rajských zahrad napříč celou republikou se i letos otevřou v netradičním nočním čase. Akce Noc kostelů nabídne v pátek 29. května 2026...

27. května 2026  13:30

Čínské značky ukázaly nové modely pro český trh, dbají na to nejdůležitější

27. května 2026  13:30

Spoluzakladatelka Binance Yi He mezi nejvlivnějšími ženami byznysu

27. května 2026  13:25

Veletrh inovací Urbis se zaměří příští týden v Brně na odolnost měst a obcí

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis, jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou...

27. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pokuta až 10 tisíc korun za čekání na jídlo? Řidiči v Praze řeší u drive-thru absurdní problém

Na fotografii vidíme šest míst. Minimálně jeden ze dvou řidičů zleva parkuje na...

Stála vás někdy zastávka ve fast foodu více než deset tisíc korun? Pokud se budete bezhlavě řídit pokyny personálu restaurace v Praze 5, může se vám to klidně stát. Stačí přitom jen chvilka...

27. května 2026  9:41,  aktualizováno  14:09

Hnutí někdejšího hejtmana Vondráka se zapojí do komunálních i senátních voleb

ilustrační snímek

Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka se chce zapojit do letošních komunálních i senátních voleb. V Opavě bude hnutí kandidovat...

27. května 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.