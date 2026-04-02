Polná vyjednává s Krajem Vysočina o stavbě domova pro 100 seniorů

Polná na Jihlavsku vyjednává s Krajem Vysočina o stavbě domova přibližně pro 100 seniorů. Město by mělo poskytnout pozemky. Návrh memoranda o výstavbě domova projedná polenské zastupitelstvo 27. dubna. Starosta Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) na dotaz ČTK řekl, že podle memoranda by měl kraj domov postavit nejpozději do roku 2032.
V Polné s 5300 lidí je dům s pečovatelskou službou. Pozemky zvažované pro stavbu domova pro seniory má město na Palackého sídlišti. Memorandum už projednala městská rada a doporučila ho zastupitelstvu schválit, uvedl starosta.
Jednání s městem potvrdil hejtman kraje Martin Kukla (ANO) "Oceňuji aktivitu města Polná, které je připraveno nabídnout kraji vhodný pozemek pro budoucí stavbu. Kraj začne pracovat na projektu, který by měl do budoucna do sítě sociálních služeb přispět dalšími přibližně 100 lůžky," sdělil ČTK. Hejtman připomněl i další záměry na stavbu domovů pro seniory ve spolupráci s městy, které má kraj ve Žďáru nad Sázavou a v Rouchovanech na Třebíčsku.
V Rouchovanech by podle memoranda, které schválila krajská rada letos v lednu, mohl stát nový domov pro seniory přibližně za čtyři roky. Mělo by v něm být okolo 120 lůžek. Ve Žďáru nad Sázavou by ve spolupráci kraje a radnice mělo vzniknout sociální centrum s 200 lůžky. Memorandum o tom uzavřely samosprávy vloni.
V krajské síti sociálních služeb na Vysočině je 25 domovů pro seniory, v nichž je 2055 lůžek. Podle údajů kraje bylo zájemců o umístění na začátku letoška přes 2500. Pro lidi postižené demencemi je ve 23 domovech se zvláštním režimem 1354 lůžek. U těchto zařízení bylo letos v lednu přes 1600 žádostí o umístění. Kromě kraje provozují domovy pro seniory obce, církve i soukromé subjekty.